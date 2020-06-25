Жители Волгограда потребовали от мэрии сохранить старейший трамвайный маршрут

25 июня 2020, 17:10

Власти Волгограда пояснили малым числом пассажиров и нерентабельностью свои планы о закрытии с 1 июля старейшего в городе трамвайного маршрута №1. Местные жители в ответ пригрозили акциями протеста, заявив об отсутствии альтернативы маршруту.

Жители нескольких поселков Ворошиловского района Волгограда обратились в региональное отделение федерального комитета по контролю и борьбе с коррупцией и терроризмом с жалобой на планы властей убрать трамвайный маршрут №1. Комитет 19 июня разместил на своем YouTube-канале видео, на кадрах которого демонстрируется коллективное обращение жителей. На 15.45 мск 25 июня этот ролик набрал 384 просмотра и 42 отметки "Нравится". На собрании жильцы, в частности, потребовали от властей сохранить трамвайный маршрут №1.

9 апреля 1913 года в Царицыне (название Волгограда до 1925 года - прим. "Кавказского узла") был запущен первый трамвай по маршруту №1. Помимо того, что маршрут №1 старейший в Волгограде, его уникальность была еще и в том, что Царицын стал первым из уездных городов России, в котором был запущен электрический транспорт, сообщил телеканал "Волгоград-ТРВ".

Жители возмутились преждевременной остановкой работы трамвая

Трамвай идет из центра города от остановки "Детский центр" до остановки "Мончегорская" в Ворошиловском районе, вокруг которой расположен большой жилой массив, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Финского поселка Елена Пивоварова. "Я живу поближе ко Второй продольной магистрали, я могу дойти до автобусной остановки и остановки "Череповецкая" трамваев №3 и №4, это займет минут 10, но по пересеченной местности. Дорога очень грязная, когда дождь и слякоть, тротуара нет, надо по уши залезть в грязь, чтобы дойти до транспорта. Но мы боремся за тех, кто живет еще дальше. Это поселки Второй кирпичный – в этом поселке ходит только наша единичка. Большой поселок Блочный – там около 10 улиц. Все это послевоенные двухэтажные дома, люди оттуда ходят только на трамвай, на остановку "Мончегорская", – рассказала Пивоварова.

Местные жители обращались в администрацию с просьбой сохранить трамвайный маршрут и ранее. Приходилось даже устраивать пикеты, отметила жительница. "Как пандемия началась в апреле, трамвай перестал ходить, хотя власти говорят, что собираются ликвидировать маршрут с 1 июля. Ходило всего два вагона. В 2018 году уже собирались убирать этот маршрут, я написала обращение, постояла на остановках – утром два часа на "Мончегорской" и вечером два часа на "Просвещении". Собрала 500 подписей и отдала в городскую администрацию, тогда мы отстояли трамвай. Потом в 2019-м после нового года хотели отменить, также собирали подписи и отстояли. Этот раз уже третий. Мы боремся за этот трамвай, как отстаивали блокаду Ленинграда. Каждый год нам треплют нервы, мы уже готовы перекрыть трамвайные пути с Череповецкой до Путепроводной, потому что маршрут надо отстоять. Ну если уж так нерентабелен этот трамвай, почему бы не продлить трамвай пятого маршрута, который ходит до Радомской, всего на четыре остановки. У нас большое кольцо на конечной, туда могут зайти 5-7 трамваев", – заявила Пивоварова.

Трамвайные маршрут №1 крайне необходим, им пользуются многие жители, указала Елена. "Минимум 500 человек каждый день пользуются трамваем, но есть и те, кто не пользуется каждый день, у нас много пожилых людей послевоенного возраста, они ездят в поликлинику на Елецкой, туда добраться можно только трамваем. У нас по пути трамвая идет шесть школ. У 11-й школы на Радомской есть только трамвай, там нет проезжей части, маршруток и автобусов, пешком туда идти с Кирпичного около часа. У 105-й школы также нет маршруток, в 21-ю школу на Буханцева можно добраться тоже только на трамвае. Также с 48-й школой и 17-й гимназией. По пути также есть три садика. Пешком туда идти час. Альтернативы трамваю нет", – сказала жительница.

Она также отметила, что трамвай достаточно безопасный общественный транспорт. "На трамвай и автобус можно приобрести проездные. Если в первую смену дети учатся, то во вторую едут в какие-то секции и кружки, у некоторых тренировки заканчиваются в 8 вечера. На чем ехать обратно? Если говорить о маршрутках, они подорожали до 30 рублей, это получается 120 рублей в день, чтобы ребенок ездил. Но ни на какой маршрутке я ребенка в школу не отправлю – она просто туда не доезжает. Сейчас моя дочь будет идти до Второй продольной, переходить эту очень нехорошую дорогу, где на красный свет летят машины. Я уже пенсионер с минимальной пенсией. Моей дочери придется тогда бросать кружки. Мне 50 лет, и я здесь с рождения. Раньше "единичка" ходила переполненной. Потом пустили основной маршрут №4, а "единичку" сделали вспомогательной, она едет по пятам за "четверкой". Разумеется, людей нет, потому что их забирает "четверка". У трамваев очень нехорошо составлен график – либо ждешь 40 минут, либо один за другим идут. Хоть вагоны и старые, но они нормальные, сиденья отличные. Это самый безопасный транспорт. Он пересекает дорогу лишь в нескольких местах", – рассказала Елена.

Елена Пивоварова сообщила, что в июне жители отнесли заявление в прокуратуру с требованием сохранить трамвай, под заявлением собрано более 700 подписей. По ее словам, ранее жители обращались в администрацию, в 2018 году им ответили, что трамвай убирать не будут, а будут производить ремонт рельсов. "Но уже 2020 год, а никакого ремонта нет", – отметила женщина.

Пенсионеры пожаловались на трудности из-за закрытия маршрута

Трамвай необходим социально незащищенному населению – школьникам и пенсионерам, сказала "Кавказскому узлу" председатель территориального общественного самоуправления "Татищевский" Ирина Сенцова. "Раньше они ездили на трамвае. Теперь им приходится каждый раз переходить Вторую продольную. Дорога опасная, потому что есть много бессовестных водителей, которые не реагируют на сигналы светофора и стараются проскочить на желтый свет, неся тем самым угрозу детям. Часто там ломается светофор. В прошлом году администрация нам обещала, что "единицу" не снимут и она останется, и позже нам предоставят схему движения и расписание маршрута. Обещание не выполнено. Решили оставить детей и стариков без трамвая, прежде всего он необходим социально незащищенному населению. В каждой семье по двое-трое детей, которые ездят в школу и кружки, трамвай проезжает пять школ. Альтернативы нет. Получается, детям придется идти до Второй продольной пешком по бездорожью, пешеходной дорожки нет, постоянно грязь. А сколько мамочек идут утром в сады, ведут некоторые по двое-трое детей. Пешим ходом это 7-10 минут, после дождя – все 15", – рассказала Сенцова.

Пенсионеры пожаловались, что испытывают трудности из-за отсутствия трамвая. "Плохо нам без трамвая. Я пожилой человек, не могу идти на Череповецкую на трамваи №3 и №4, чтобы доехать в поликлинику. Идти надо минут 40, а у меня ноги больные. Доехать до поликлиники не на чем. И света у нас на улице, и на кольце трамвая нет, а как детям идти? На конечную трамвая приходили люди с разных поселков. Мой внук, когда у меня бывает, тоже идет с тяжелым ранцем на Череповецкую, чтобы доехать до школы. А сейчас совсем нас закопали", – сказала "Кавказcкому узлу" пенсионерка Маргарита Сенюкова.

Другие местные жители также подтвердили отсутствие альтернативы для трамвайного маршрута №1. "Поликлиника детская на Череповецкой, туда можно доехать только трамваем. Взрослая - на Елецкой, ближайшая школа и детсад - на Радомской, поездки туда зависимы от первого трамвая. Кирпичный поселок вообще далеко, дети переходят железнодорожные пути и садятся в трамвай, маршрутки туда не ходят, так же, как и на Блочный поселок. Да и страшно детей пускать на маршрутки. Бывают дети теряют деньги, без денег их сажают редко. Одно дело купить дитю проездной, другое – ездить на маршрутках, не у всех есть такая возможность. Также и пожилые люди покупают проездные. И дойти до Второй продольной проблема – на улице Мончегорской нет света. Переход Второй продольной проблематичен, там много аварий. А на "единице" ездило очень много людей", – сказала "Кавказскому узлу" жительница улицы Мончегорской Олеся Жемчугова.

Власти пояснили закрытие маршрута малым числом пассажиров

Корреспондент "Кавказского узла" побывал сегодня на конечной остановке трамвая №1 "Детский центр". "Единица" не ходит, ходит одна "четверка", – сообщил сотрудник диспетчерской.

Власти Волгограда пояснили, что маршрут №1 принято решение убрать из-за малого числа пассажиров. "Из-за низкого пассажиропотока маршрут работал с интервалом в один час. На участке от Второй продольной до улицы Просвещения в трамвае одновременно ехали не более пяти человек", – сказал "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы мэрии Волгограда.

Вместо трамвая по маршруту №1 организован автобусный маршрут №8 "а", он свяжет улицы Просвещения, Морфлотскую, Огородную с центром города, а также Второй, Первой и Нулевой продольными магистралями. Маршрут составит порядка 20 километров. По нему будут работать 25 автобусов малой вместимости, интервал между рейсами будет 10 минут. Автобусы будут ездить в ту часть населенного пункта, куда трамвай не доезжал, отметил сотрудник пресс-службы.

Маршрут №8 "а" пройдет через четыре района Волгограда – Ворошиловский, Центральный, Дзержинский и Краснооктябрьский, отметил он. "Автобус пойдет с остальными маршрутами, когда будут сняты все ограничения, в ближайшей перспективе. Если трамвай ходил до Мончегорской, то автобус пойдет дальше и охватит часть частного сектора Дар-горы, где раньше общественного транспорта вообще не было. Там людям приходилось идти до трамвая. Живущим там людям будет удобней", – добавил он.

В муниципальном предприятии "Метроэлектротранс" также пояснили снятие трамвайного маршрута №1 малым числом пассажиров. "В последнее время пассажиропоток на маршруте трамвая №1 небольшой. Трамвай там ходил редко, так как не был востребован. По отрезку частного сектора от силы ехало максимум пять человек. Последний рейс мог быть вообще пустым. Это один из самых слабо востребованных маршрутов", – сказал "Кавказскому узлу" сотрудник "Метроэлектротранса".