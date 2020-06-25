Верховный суд Азербайджана оставил в силе решение против Вагифгызы

25 июня 2020, 13:33

Азербайджанская журналистка Севиндж Вагифгызы заявила, что Верховный суд не провел объективного разбирательства и оставил в силе решение о выплате компенсации по иску замдиректора бакинской школы Эльмиры Аландаровой. Журналистка решила оспорить решение в ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая 2019 года Аландарова подала иск против Вагифгызы, потребовав извинений, денежной компенсации и удаления из сети видеосюжета о президентских выборах 11 апреля 2018 года. Судья предложил Аландаровой и Вагифгызы заключить мировое соглашение. Адвокат истицы заявил, что конфликт можно считать исчерпанным, если журналистка принесет извинения. Вагифгызы отказалась извиняться, сказав, что вину не признает. Бинагадинский районный суд Баку частично удовлетворил иск замдиректора школы к Вагифгызы и обязал поменять заголовок видеосюжета. Журналистка не согласилась с этим решением. Апелляционный суд обязал Вагифгызы выплатить компенсацию в пользу истицы на сумму 1000 манатов (600 долларов).

Короткий ролик был опубликован на Meydan TV под названием "ВЫБОРЫ 2018: замдиректора, контролирующая "карусель" на выборах". С 13 апреля 2018 года видео доступно на YouTube. В ролике видно, как замдиректора ходит по участку и периодически выходит из школы. Она требует от автора видео покинуть территорию школы. Журналистка замечает, что женщина долго находится на избирательном участке, на что та отвечает, что она завуч школы и посещала столовую. Автор задает вопрос по поводу людей, которых привела женщина. "Нет, я вывожу их. Не видите, я вывожу", - возразила завуч.

Журналистка подала кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана, который оставил в силе вердикт апелляционной инстанции. "К сожалению, высшая судебная инстанция не провела объективного разбирательства... Ведь очевидно, что замдиректора школы, не будучи членом избирательной комиссии, не имела права ходить по созданным в этом учреждении избирательным участкам, давать указания педагогам, водить их на голосование. На видео отражено именно это. С другой стороны, мне как журналисту мешали там вести съемку, и это тоже нарушение закона", - заявила Вагифгызы корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, представитель истицы пояснил, что Аландарова находилась в школе в день выборов для обеспечения охраны. "В суде первой инстанции судья также спросил, почему Аландарова должна была обеспечивать охрану, если есть полиция. Но противоположная сторона так и не привела разумных доводов", - утверждает Вагифгызы.

Она заявила, что подаст жалобу в ЕСПЧ.

Адвокат журналистки Зибейда Садыгова также считает присуждение штрафа Вагифгызы неправомерным.

"В этом деле не может идти речь о нарушении чести и достоинства. Журналистка назвала увиденное "каруселью" на выборах, и это ее оценочное суждение. Слово "карусель" обозначает определенные действия во время выборов. Оно не носит оскорбительного характера. Налицо нарушение прав Вагифгызы, гарантированных статьей 10 - "свобода выражения" - Европейской конвенции прав человека. Это дело имеет перспективу в ЕСПЧ, и мы, конечно, обратимся в Страсбургский суд", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Она уверена, что ЕСПЧ обеспечит не только возмещение штрафа, который будет удержан с журналистки, но и выплату ей компенсации за моральный ущерб. "Но самое важное - это будет прецедентом того, что преследование журналистки за разоблачение нарушений в ходе выборов признается неправомерным действием", - добавила адвокат.

В Верховном суде подтвердили информацию о том, что жалоба Вагифгызы была оставлена без удовлетворения. Аландарова и ее представители оказались недоступны для комментариев.

Эксперт в области права медиа, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли считает необоснованным преследование журналистки за репортаж о выборах.

"Граждане имеют право на информацию в том, числе о происходящем на выборах... Журналист все снимала открыто, задавала замдиректора вопросы. Она в заголовке не оскорбляла замдиректора, а выразила свое оценочное суждение. Здесь нет предмета для иска о защите чести и достоинства. С точки зрения права и вообще здравого смысла к журналистке не могут быть какие-либо претензии", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

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