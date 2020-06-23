Азербайджанский рэпер связал свой арест с критикой в адрес полиции

23 июня 2020, 11:43

Апелляционный суд в Азербайджане 22 июня оставил под стражей рэпера и поэта Эльшана Теймурова, арестованного в административном порядке на 60 суток. Молодой человек отверг обвинения в незаконном обороте наркотиков и неподчинении полиции и заявил, что его преследуют за исполнение критической песни, сообщил отец рэпера.

Эльшан Теймуров был задержан 2 июня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец рэпера Гашам Теймуров. По его словам, сначала к ним домой явился участковый инспектор полиции. "Эльшана не было дома. Участковый попросил дать номер мобильного телефона. Полицейский позвонил Эльшану и вызвал его для беседы, сказав, что нам не следует беспокоиться. А потом Эльшан не пришел домой. Выяснилось, что его арестовали по обвинению в наркотиках и неподчинении полиции", - рассказал отец исполнителя.

Гашам Теймуров считает, что его сына арестовали по надуманному обвинению.

"Мой сын не наркоман. В полиции после задержания ничего внятного не могли сказать о причинах. Сначала нам заявили, что задержание связано с видео, на котором Эльшан исполнял песню. Потом сказали, что на Эльшана якобы пожаловалась некая девушка. Я сказал: дайте номер этой девушки, я выясню, в чем дело… Потом они переиграли дело на "неподчинение полиции", а далее появилось еще обвинение о наркотиках и Эльшану дали два месяца ареста. Его на самом деле арестовали из-за песни, которую он сочинил и пел о том, как сотрудник полиции избил мать бойца, погибшего в Карабахе", - сказал отец музыканта.

Он отметил, что речь идет о песне, которая была распространена в TikTok и потом, 10 июня, републикована на Youtube, где сегодня к 11.40 мск набрала 8 266 просмотров.

"В Бакинском апелляционном суде Эльшан рассказал, что это видео он записал еще в 2019 году. Его и тогда арестовали на 15 суток. После этого Эльшан удалил запись. Однако примерно месяц назад, накануне Дня Республики (28 мая) видео кто-то вновь загрузил на Youtube", - рассказал Гашам Теймуров.

Эльшан Теймуров пояснил, что в своей песне критиковал не всю полицию, а тех, "кто поднял руку на мать бойца, защищавшего родину", заявил отец рэпера.

"Эльшан - единственный кормилец в нашей семье. И нашу семью на два месяца лишили кормильца. Но самая большая несправедливость - когда человека бросают за решетку по клеветническому обвинению", - заявил Гашам Теймуров.

По его словам, Эльшан Теймуров отвергает обвинения и уверен, что преследование связано с его творчеством.

Бакинский апелляционный суд оставил жалобу на арест без удовлетворения.

Адвокат рэпера Зибейда Садыгова выразила сожаление, что "суд не провел объективного расследования и не удовлетворил ходатайства защиты".

В частности, суд отказался провести просмотр видеозаписей с камер наблюдения в 12-ом отделении Сабунчинского районного управления полиции, устроить допрос правоохранителей, задержавших Теймурова, сказала она.

По словам Садыговой, по административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией и теперь, если ее подзащитный изъявит желание, можно будет обратиться в ЕСПЧ.

Зибейда Садыгова отметила, что по вменяемым Теймурову ст. 206 (незаконным оборот наркотиков в целях личного потребления) и 535.1 (неподчинение полиции) КоАП Азербайджана рэперу грозило наказание до 60 суток, и "он получил по максимуму".

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы на арест Теймурова.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на то, что правовую оценку по данному делу уже дал суд.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был арестован в Азербайджане на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".