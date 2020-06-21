21 июня 2020, 16:50

Житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве азербайджанского студента

Подозреваемый в убийстве азербайджанского студента Тимура Гаврилова житель Волгограда задержан в Смоленске, сообщили сегодня следователи.

"Кавказский узел" писал, что пользователей соцсети возмутила жестокость убийства в Волгограде студента медицинского вуза из Азербайджана Тимура Гаврилова. Убийство произошло в нескольких десяткам метров от здания полиции, нападавший скрыл лицо с помощью медицинской маски. Губернатор Волгоградской области пообещал миллион рублей за информацию, которая поможет найти убийцу.

Подозреваемый в убийстве Тимура Гаврилова задержан, сообщил представитель Следственное управление СКР по Волгоградской области. "Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", – привело сегодня слова сотрудника этого ведомства РИА "Новости".

Брат убитого студента Алексей Небогатов также сообщил, что у него есть информация о задержании подозреваемого. "Да, задержали. У меня такая информация появилась сегодня утром. Задержали его где-то в Смоленской области и резко, он даже не сопротивлялся. Больше информации следователи пока не говорят, мотивы тоже пока не известны. Я знаю, что за ним уже отправили машину, привезут его в Волгоград и будут допрашивать. Это пока все, что я знаю на данный момент. Главное, что его поймали. Это уже хорошо. Потому что для нас до сих пор абсолютная загадка, что же произошло", – процитировал сегодня Небогатова "Волгоград Онлайн".

По информации следователей, уроженец Азербайджана Тимур Гаврилов 13 июня был в гостях, а когда возвращался в студенческое общежитие, на него напали. Молодой человек получил около 20 ножевых ранений и скончался на месте. В совершении убийства заподозрен житель Волгограда.

Примечание:

"Житель Армении получил срок за убийство российского военного", "В больнице Волгограда находится раненный неизвестными афроамериканец", "Житель Волгограда заподозрен в размещении экстремистских записей".

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