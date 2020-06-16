КПП на границе Грузии и Абхазии "Ингури". Скриншот 1tv.ge, https://1tv.ge/ab/news/egrmti-atcha-ashmqs-tchvmtcti-amshqa-rzm-azcaara-hanbaxmnhwei-afotoazhabzhь/

16 июня 2020, 13:24

Абхазские следователи завели уголовное дело против задержанных на границе с Грузией

Трем гражданам Грузии грозит до пяти лет заключения по делу о нарушении границы с Абхазией. Они 10 дней находятся в изоляторе, ожидая решения о мере пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня абхазские силовики задержали трех жителей грузинского села Мужава, которые собирали металлолом. По данным Службы госбезопасности Грузии, инцидент произошел в Цаленджихском районе Грузии, граничащим с Гальским районом Абхазии.

Задержаны граждане Грузии Бутхуз Квирквия 1990 года рождения, Михаил Ламандзия 1987 года рождения и Мате Ламандзия 1992 года рождения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представитель Службы госбезопасности Абхазии. По его словам, молодые люди на сегодняшний день находятся в изоляторе временного содержания СГБ.

Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 324 УК Абхазии ("Незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору"). Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. "Граждане Грузии в изоляторе СГБ ждут суда по мере пресечения, в ближайшее время он состоится", - сообщил сотрудник пресс-службы СГБ.

Представители миссии наблюдателей ЕС связывались с руководством Абхазии в связи с задержанием трех грузинских граждан, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Он отметил, что неоднократно на Женевских дискуссиях предлагал составить рекомендации для жителей Грузии, чтобы предотвратить их задержание на границе.

"Для грузинской стороны государственной границы не существует, поскольку они не признают независимость нашей страны. Но заботиться о своих гражданах они должны, чтобы они не подвергались задержаниям. Хотя бы рассказать, что пересечь границу между Грузией и Абхазией можно только через пункт пропуска "Ингур"", - заявил Кове. Он добавил, что граница с Грузией охраняется на всем ее протяжении.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Примечание:

"Житель Зугдиди задержан пограничниками в Абхазии", "Грузия заявила о похищении жителя приграничного села", "Граждане Грузии отпущены после задержания на границе с Южной Осетией".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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