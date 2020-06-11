Публикация Свидетелей Иеговы*, оставленная на улице в одной из стран, где их деятельность не запрещена законом. Фото Юлии Кашеты для "Кавказского узла".

11 июня 2020, 22:20

Суд отправил под арест астраханских Свидетелей Иеговы*

Трое мужчин, задержанных после обысков в домах астраханских Свидетелей Иеговы*, отправлены в следственный изолятор, а жена одного из них взята под домашний арест. Такое решение принял сегодня Кировский районный суд Астрахани.

"Кавказский узел" сообщал о серии обысков в домах Свидетелей Иеговы* в Астрахани, по итогам которых были задержаны супруги Евгений и Ольга Ивановы, Рустам Диаров и Сергей Кликунов. Силовики, по данным верующих, допрашивали также пожилых инвалидов, а мать-одиночку угрожали лишить родительских прав.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор как минимум 44 Свидетеля Иеговы* на Юге России, 22 в СКФО и столько же в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?

Сегодня Кировским районным судом Астрахани удовлетворено ходатайство следователя об аресте троих мужчин, являющихся руководителями местной религиозной организации Свидетелей Иеговы*, и домашнем аресте женщины. Мужчины подозреваются в организации экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России), а женщину следствие считает участницей такой деятельности (часть 2 той же статьи), сообщается на сайте суда.

Уголовное дело против Сергея Кликунова, Рустама Диарова, Евгения Иванова и его супруги было возбуждено 8 июня, за день до проведения у них обысков, сообщается на сайте, где собрана информация о преследованиях силовиками Свидетелей Иеговы* в России. 

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Новое обвинение предъявлено Свидетелям Иеговы* в Нефтекумске", "Свидетели Иеговы* в Кабардино-Балкарии пожаловались на обыски и допросы", "Знакомые волгоградских Свидетелей Иеговы* удивлены их уголовным преследованием", "Единоверцы сочинских Свидетелей Иеговы* сравнили их преследование с инквизицией".

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