Четверо Свидетелей Иеговы* задержаны после обысков в Астрахани

10 июня 2020, 22:29

Трое мужчин и одна женщина задержаны на двое суток после серии обысков в домах астраханских Свидетелей Иеговы*. Следователи допрашивали пожилых инвалидов, а в адрес одинокой матери озвучены угрозы о лишении родительских прав, пожаловались верующие.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор как минимум 39 Свидетелей Иеговы* на Юге России, в том числе 21 в СКФО и 18 в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

По итогам обысков, проведенных 9 июня как минимум в 19 семьях Свидетелей Иеговы* в Астрахани, на 48 часов задержаны четыре человека, сообщило сегодня издание "Астраханские новости".

Задержанные - супруги Евгений и Ольга Ивановы, которым 43 и 37 лет соответственно, а также 46-летний Рустам Диаров и 45-летний Сергей Кликунов. Следователи допрашивали в том числе пожилых инвалидов, а мать-одиночка получила угрозы о лишении ее родительских прав, сообщается на сайте, где собрана информация о преследованиях Свидетелей Иеговы* в России.

Астраханская область, согласно материалам этого сайта, стала 55-м регионом России, где Свидетели Иеговы* столкнулись с преследованием со стороны силовиков за свою веру, а число обысков в домах приверженцев этой религии уже превысило 900.

Последствия удовлетворения Верховным судом иска Минюста о запрете организаций Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.