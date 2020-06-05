Кубанский активист Соколов принудительно помещен в психбольницу

05 июня 2020, 13:01

Силовики в Краснодарском крае задержали Максима Соколова и 4 июня поместили его в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Активист, обвиняемый в клевете и оскорблении представителя власти, лишен возможности разговаривать по телефону и видеться с родственниками, констатировал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля 2019 года Щербиновский райсуд Кубани отменил постановление о принудительной госпитализации в психбольницу активиста Максима Соколова, обвиняемого по двум уголовным делам - об оскорблении представителя власти и клевете. Однако после проведения повторной психиатрической экспертизы в Санкт-Петербурге, суд принял решение о принудительной госпитализации Соколова в психиатрическую клинику.

Первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Соколова психическое заболевание, повторная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза была проведена в больнице №6 Санкт-Петербурга - эксперты согласились с выводами кубанских психиатров. В законодательстве не прописаны сроки принудительной госпитализации, при этом больной должен сам явиться в стационар по вызову, а в случае отказа полиция доставляет в лечебницу принудительно, отметил Соколов.

Специализированная психиатрическая больница №3 Краснодарского края, расположенная в Кущевском районе, отправила активисту Максиму Соколову требование о незамедлительной явке для прохождения принудительного лечения по решению суда. Письмо из клиники было датировано 23 апреля, рассказала мать активиста Наталья Соколова. По ее словам, 4 июня днем ее сын ушел на почту, но на обратном пути его задержал наряд полиции в связи с его уклонением от принудительной госпитализации.



"Он подавал ходатайство в суд, чтобы сделали отсрочку в связи с ситуацией по коронавирусу, отсрочку не дали. Он пошел на почту отправлять два письма на обжалование в 4-й кассационный суд - все это он успел сдать", - сообщила Соколова, добавив, что сотрудники полиции без объяснения причин держали ее сына несколько часов. "[Максим] говорил, что добровольно готов поехать в психиатрическую больницу Кущевского района, но не может: на Кубани карантин из-за коронавируса, и транспорт между районами не ходит (Максим Соколов проживает в Старощербиновском районе. - прим. "Кавказского узла")", - рассказала Соколова. (Уточнение "Кавказского узла" от 13.51 мск 05.06.2020: Соколов живет в станице Старощербиновской Щербиновского района.)

По ее информации, после того как на место задержания привезли решение Щербиновского райсуда о принудительной госпитализации Максима, сотрудники полиции вызвали скорую помощь. "Полицейские, которые его задержали - один из них свидетель по уголовному делу - [держали] его два часа, не разрешили пойти домой собрать вещи. Он позвонил мне, я прибежала туда, они ему заломили руки, затолкали в скорую помощь", - рассказала женщина, добавив, что сотрудники полиции отказались отвезти Максима домой, чтобы он смог взять необходимые вещи.



"Заставляли меня сбегать домой, я не могу бежать, мне 64 года. Подвезти к дому его отказались. И увезли. Он мне звонил, телефон у него был, но зарядное устройство он не взял. Больше связи с ним не было, ночью адвокат сообщил, что Максима положили в психиатрическую больницу, и больше никакой связи с ним нет", - добавила мать активиста.

Она сообщила, что в приемном отделении психиатрической больницы Кущевского района ей сообщили, что Максиму запрещено пользоваться телефоном, а также запрещены свидания. "Я даже не знаю сейчас, куда мне идти за пропуском, но мне в приемном отделении сказали, даже если вы приедете, только передачу примут", - рассказала женщина.

Она отметила, что очень боится за сына, поскольку у него с собой нет медицинских документов, в которых говориться, что ему запрещено принимать психотропные препараты. Женщина сообщила, что она осталась совершенно одна.

Ранее адвокат активиста Виталий Зубенко предположил, что правоохранители решили Соколова "упрятать в психбольницу", так как поняли, что наказать его по двум уголовным делам не удастся. Поводом для уголовного преследования Соколова стали его жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. По версии следствия, в этих жалобах Соколов оклеветал следователя и оскорбил начальника отдела участковых. Сам Максим Соколов заявил, что обвинение в клевете последовало после просьбы отреагировать на угрозы, которые активист получал в соцсети. Уголовное дело по клевете прекратили по срокам давности, решение мирового судьи о его виновности в оскорблении полицейского оставили в силе, ранее сообщил сам Соколов.

Адвокат Виталий Зубенко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Максим Соколов был помещен в Кущевскую психиатрическую больницу. Адвокат отметил, что дополнительных санкций к Соколову из-за неисполнения решения суда не будет, при задержании полицейские действовали в рамках постановления о помещении его на принудительное лечение. Зубенко отметил, что принудительная госпитализация предполагает запрет на использование телефона и свидания с родственниками.



"В Уголовно-процессуальном кодексе не прописан режим карантина. На территории Краснодарского края сейчас ограничено передвижение, сохраняется угроза распространения заболевания, и этим руководствовался Соколов, когда оставался дома, заботясь о сохранении своего здоровья. И сложно ответить в правовом русле, как карантин должен влиять на госпитализацию, речь ведь не идет о помещении его в исправительно-трудовое учреждение, а именно в лечебное учреждение, где есть массовое скопление людей, и по моему мнению, исходя из этого он имел права находиться дома", - пояснил Зубенко.

Адвокат добавил, что даже исходя из официального диагноза, который ему поставили во время следствия, у него не было никаких проявлений заболевания. "На самом деле у него нет этого диагноза. Наш профессор, который давал заключение, отметил, что у него на самом деле есть психиатрическое заболевание, но оно совершенно не опасное, встречается у многих людей, и нет необходимости его изолировать от общества", - уточнил Зубенко.

Он отметил, что эксперт, к которому обращалась защита, указал на то, что та симптоматика, которая есть у Соколова, говорит об отсутствии того заболевания, которое диагностировали ему психиатры Краснодарского края.

Во время подготовки к делу защита получила заключение профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой медицинской и общей психологии Казанского госуниверситета Владимира Менделевича о несостоятельности и ненаучности выводов экспертов, которые констатировали определенное заболевание у Максима Соколова, ранее сообщал его адвокат.

Отметим, что это не единственный случай попытки принудительной госпитализации в психиатрическую клинику после конфликта с представителями силовых ведомств на юге России. Так, 3 июня прокуратура Чечни направила в суд уголовное дело местного жителя по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа с требованием "применения принудительной меры медицинского характера". По версии следствия, в январе обвиняемый, находясь возле КПП №2 ОМВД России по Шалинскому району, с ножом напал на сотрудника полиции. Следователи установили, что нападавший страдал и страдает психическим расстройством в виде шизофрении параноидной формы, говорилось в сообщении ведомства 3 июня.