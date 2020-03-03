Больничный коридор. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

03 марта 2020, 18:40

Суд направил кубанского активиста Соколова на принудительное лечение

Щербиновский суд огласил повторную психиатрическую экспертизу кубанского активиста Максима Соколова, обвинявшегося в клевете и оскорблении представителя власти, и принял решение о его принудительной госпитализации в психиатрическую клинику.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля 2019 года Щербиновский райсуд Кубани отменил постановление о принудительной госпитализации в психбольницу активиста Максима Соколова, обвиняемого по двум уголовным делам - об оскорблении представителя власти и клевете. В декабре суд постановил провести повторную психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Соколова психическое заболевание, и в декабре 2018 года мировой суд принял решение о принудительной госпитализации активиста. Позднее профессор Казанского госуниверситета Владимир Менделевич в своем заключении указал на несостоятельность и "ненаучность" выводов судебных экспертов.

Сегодня Щербиновский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение мирового судьи защиты и огласил результаты повторной психиатрической экспертизы, на проведении которой настаивал адвокат Сергей Денисенко в декабре 2019 года. Об этом сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам Соколов.

По его словам, повторная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза была проведена в больнице №6 Санкт-Петербурга. Эксперты из Санкт-Петербурга согласились с выводами кубанских психиатров, рассказал Соколов. Он отметил, что уголовное дело по клевете прекратили по срокам давности, решение мирового судьи о его виновности в оскорблении полицейского оставили в силе, также суд решил направить активиста в стационар на принудительное лечение.

«Это произойдет не сегодня, и не завтра, будет подготовлено решение суда, потом оно вернется в суд первой инстанции. Это судебное решение должно быть направлено судом первой инстанции в Минздрав Кубани, они должны предъявить его в психиатрический стационар общего типа», - рассказал Максим Соколов.

Он отметил, что в законодательстве не прописаны сроки принудительной госпитализации, при этом больной должен сам явиться в стационар по вызову, а в случае отказа полиция доставляет в лечебницу принудительно. «Я не знаю, смогу ли я подать кассацию с психиатрического стационара, там такие условия, что там забирают ручки, бумагу, кодексы. Насчет «Агоры» я не знаю, как они на это дело будут смотреть», - добавил Максим Соколов.

Адвокат правозащитной организации «Агора» Сергей Денисенко подтвердил, что апелляция оставила в силе решение о принудительных мерах медицинского характера.

«Результаты повторной экспертизы из Санкт-Петербургской больницы один в один повторили первое заключение кубанских психиатров», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Денисенко.

Он отметил, что решение Щербиновского районного суда вступает в силу с сегодняшнего дня и будет исполнено, при этом Соколов имеет право на кассацию.

Ранее другой адвокат активиста Виталий Зубенко предположил, что правоохранители решили Соколова "упрятать в психбольницу", так как поняли, что наказать его по двум уголовным делам не удастся.

Напомним, поводом для уголовного преследования Соколова стали его жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. По версии следствия, в этих жалобах Соколов оклеветал следователя и оскорбил начальника отдела участковых. Сам Максим Соколов заявил, что обвинение в клевете последовало после просьбы отреагировать на угрозы, которые активист получал в соцсети.

Примечание:

"Ростовский блогер Авакян оправдан по делу о хулиганстве", "Бежавший из России активист Пинягин рассказал об ультиматуме чиновников", "Защита сочла дело Антоновой развалившимся со смертью единственного свидетеля".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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