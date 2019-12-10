10 декабря 2019, 13:39

Суд на Кубани согласился пересмотреть выводы психиатров по делу Соколова

Повторную психиатрическую экспертизу кубанского активиста Максима Соколова, обвиняемого в клевете и оскорблении представителя власти, суд постановил провести в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня глава правозащитной группы "Агора".

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Щербиновский райсуд Кубани отменил постановление о принудительной госпитализации в психбольницу активиста Максима Соколова, обвиняемого по двум уголовным делам - об оскорблении представителя власти и клевете.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Соколова психическое заболевание, и в декабре 2018 года мировой суд принял решение о принудительной госпитализации активиста. Позднее профессор Казанского госуниверситета Владимир Менделевич в своем заключении указал на несостоятельность и "ненаучность" выводов судебных экспертов.

Щербиновский райсуд Краснодарского края назначил повторную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу Максиму Соколову, она будет проводиться в больнице № 6 Санкт-Петербурга, сообщил сегодня руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Интересы Соколова защищает адвокат "Агоры" Сергей Денисенко, уточнил Чиков.

Согласно информации на сайте Щербиновского райсуда, экспертиза была назначена 9 декабря на заседании по делу о клевете, которое поступило в суд 11 октября. Следующее заседание назначено на 15.00 мск 15 января 2020 года, следует из карточки дела.

Напомним, что поводом для уголовного преследования Соколова стали его жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. По версии следствия, в них Соколов оклеветал следователя и оскорбил начальника отдела участковых. Сам Максим Соколов заявил, что обвинение в клевете последовало после просьбы отреагировать на угрозы, которые активист получал в соцсети.

Примечание:

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