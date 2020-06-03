03 июня 2020, 22:12

Утвержден приговор уроженцам Дагестана по делу о финансировании ИГ*

Апелляционный суд оставил в силе сроки от 9 до 14 лет колонии трем выходцам из Дагестана за финансирование террористической организации "Исламское государство"*.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженцев Дагестана Мирзамета Букарова, Рамазана Алиева и Абулгайтана Раджабова к лишению свободы в колонии, признав их виновными в финансировании запрещенной в России судом и признанной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области рассмотрела жалобу защиты на приговор Южного окружного военного суда и оставила его без изменений, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Жалоба на приговор поступила 6 мая, решение по ней вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте Апелляционного военного суда Московской области.

По версии обвинения, подсудимые через посредника в Азербайджане перечисляли деньги для организации "Исламское государство"* в Сирии. Мирзамету Букарову было предъявлено обвинение в шести денежных переводах на общую сумму около 750 тысяч рублей. Рамазан Алиев и Абулгайтан Раджабов по просьбе Букарова перечислили ИГ* 2900 долларов и 70 тысяч рублей соответственно, считает обвинение. Подсудимые отказались признать свою вину. Раджабов заявил в суде, что его "не задержали, а похитили", а Букаров сказал, что лишь переводил деньги дочери.

Комментариями осужденных или их представителей относительно решения Апелляционного военного суда Московской области "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату", "Два уроженца Дагестана задержаны по делу о финансировании ИГ*", "Обвинение рассказало суду о финансировании ИГ* уроженцами Дагестана".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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