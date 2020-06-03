Краснодарские бизнесмены обвинены в обмане дольщиков

03 июня 2020, 17:39

312 дольщиков вложили суммарно 412 миллионов рублей в строительство многоквартирных домов в Краснодаре, а жилья не получили, дело против застройщиков передано в суд, сообщила прокуратура.

Обвинительное заключение в отношении застройщика по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) утвердила прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы три жителя Краснодара заключили 312 договоров долевого участия с дольщиками. Дольщики внесли 412 млн рублей на строительство жилого комплекса в 1-м Лиговском проезде Краснодара. При этом бизнесмены не собирались исполнять обязательства перед дольщиками, считает следствие. "Часть средств направляли на строительство [...], однако объем их был [...] недостаточен для завершения строительства", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского кая.

На земельные участки и недвижимость, принадлежащую обвиняемым, наложен арест. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщила сегодня прокуратура.

Комментариев обвиняемых или их адвокатов относительно версии следствия пока не поступало.

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая был заключен под стражу депутат Законодательного собрания Краснодарского края, подозреваемый в хищении денег участников долевого строительства жилого комплекса. Сумма ущерба составила свыше 230 миллионов рублей.