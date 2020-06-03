03 июня 2020, 17:39
Краснодарские бизнесмены обвинены в обмане дольщиков
312 дольщиков вложили суммарно 412 миллионов рублей в строительство многоквартирных домов в Краснодаре, а жилья не получили, дело против застройщиков передано в суд, сообщила прокуратура.
Обвинительное заключение в отношении застройщика по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) утвердила прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара.
По версии следствия, с 2015 по 2018 годы три жителя Краснодара заключили 312 договоров долевого участия с дольщиками. Дольщики внесли 412 млн рублей на строительство жилого комплекса в 1-м Лиговском проезде Краснодара. При этом бизнесмены не собирались исполнять обязательства перед дольщиками, считает следствие. "Часть средств направляли на строительство [...], однако объем их был [...] недостаточен для завершения строительства", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского кая.
На земельные участки и недвижимость, принадлежащую обвиняемым, наложен арест. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщила сегодня прокуратура.
Комментариев обвиняемых или их адвокатов относительно версии следствия пока не поступало.
По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Как писал "Кавказский узел", 8 мая был заключен под стражу депутат Законодательного собрания Краснодарского края, подозреваемый в хищении денег участников долевого строительства жилого комплекса. Сумма ущерба составила свыше 230 миллионов рублей.
Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".