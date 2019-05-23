Дело о взятках в ФСБ указало на коррупцию в строительной отрасли Сочи

23 мая 2019, 06:16

Хищение почти 400 миллионов рублей при строительстве ведомственных домов ФСБ в Сочи укладывается в практику распространенных коррупционных схем в местной строительной сфере, заявили сочинский риэлтор и бывший федеральный судья.

Как писал "Кавказский узел", в Москве арестован высокопоставленный силовик, который обвиняется в получении 7 млн рублей от бизнесменов, похитивших почти 400 млн рублей у ФСБ России при строительстве домов для сотрудников спецслужбы в Сочи. Бывший заместитель начальника управления капстроительства (УКС) ФСБ оказался под следствием благодаря показаниям бывших руководителей строительной компании УК "Инвест-Виктория" Михаила Лягина и Андрея Симонова.

В феврале 2018 года власти Испании передали российским правоохранителям предпринимателя Михаила Лягина, возглавлявшего в Сочи управляющую компанию "Инвест-Виктория" и обвиняемого в хищении денег ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ России при строительстве в городе-курорте домов для сотрудников этой службы. Тогда же сообщалось о задержании гендиректора "Кавказского военно-строительного отдела" Сергея Совертокина, который, по версии следствия, допустил выплату авансов УК "Инвест-Виктория".

Бывший замглавы управления капстроительства (УКС) ФСБ Анатолий Наумов находится под стражей с декабря 2018 года, срок его ареста на последнем заседании 25 апреля был продлен до 12 августа 2019 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в 235-м гарнизонном военном суде в Москве.

Адвокаты Наумова обжаловали решение о продлении ареста, принятое 25 апреля, но апелляция еще не передана в Московский окружной военный суд. Защита офицера ФСБ запретила передавать журналистам свои данные и контакты.

«Я не могу разгласить имена адвокатов, так как они против этого», - сказала начальник отдела обеспечения судопроизводства 235-го гарнизонного военного суда Эльмира Шимшилова корреспонденту "Кавказского узла".

В Московском окружном военном суде нет информации об апелляции защиты Наумова на продление срока ареста. У адвокатов высокопоставленных сотрудников ФСБ, связанных с коррупционными делами, может быть подписка о неразглашении, отметила пресс -секретарь МОВС Ирина Жирнова. В качестве примера она привела другое дело высокопоставленного силовика.

«По крайней мере после рассмотрения апелляции на заключение под стражу полковника ФСБ Черкалина (16 мая) его адвокат отказался общаться с журналистами, публично заявив, что связан подпиской о неразглашении, которую с него взяло следствие», - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

ФСБ заключила многомиллионный контракт с сомнительной фирмой

Дело управляющей компании "Инвест-Виктория" касалось строительства пяти домов на 500 квартир на улице Гастелло в Сочи. Несмотря на хищения, эти дома все же были построены и введены в эксплуатацию, а в 2015-2017 годах - заселены, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Похищенные при возведении этих зданий денежные средства так и не возвращены в бюджет: исполнительные производства в отношении компании были закрыты ввиду «невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей», рассказали в службе судебных приставов Москвы корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно публичной информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении УК "Инвест-Виктория" было начато в 2015 году, а закончено в 2017 году. В управлении ФСБ по Краснодарскому краю корреспонденту "Кавказского узла" отказались ответить на вопрос, какие средства были привлечены для достройки домой на улице Гастелло после хищения почти 400 млн рублей, выделенных на строительство.

Согласно приговору Центрального райсуда Сочи от 15 июня 2018 года, руководители УК "Инвест-Виктория" вывели со счетов компании более 391 млн рублей, полученных при выполнении договора подряда на строительство ведомственного жилья. В тексте приговора отмечается, что ООО УК "Инвест-Виктория" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было создано в Москве в 2008 году.

Устав общества был утвержден только в сентябре 2012 года, в нем зафиксированы направления деятельности компании - выполнение любых строительных работ полного цикла, специализированных, строительно-монтажных, ремонтных и ремонтно-строительных, отделочных, реставрационных работ, строительство и ремонт зданий и их последующая эксплуатация, производство прочих строительных работ. До 2012 года в документах компании не обозначены эти виды деятельности, однако деньги за строительные работы по договорам подряда, как следует из приговора, начали поступать на счета фирмы еще в 2011 году. Вопрос, почему ФСБ заключила контракт на сумму около полумиллиарда рублей именно с этой компанией, в ведомстве также не прокомментировали.

Жильцы ведомственных домов недовольны высокой квартплатой

Пять 20-этажных домов на 100 квартир каждый расположены за огороженной территорией на улице Гастелло в Адлере. «Дома, были введены в эксплуатацию с 2015 по 2017 года. Все 500 квартир заселены», - рассказал представитель компании ООО УК «Солнечный город», которая обслуживает два из этих домов с 2015 года.

Одна из жительниц дома, супруга военнослужащего Ольга, отметила высокую стоимость коммунального обслуживания. Ольга с мужем, оба военнослужащие, приобрели квартиру в ведомственном доме в 2017 году "по военному сертификату", который полагался их семье.

«Оплата за квадратный метр обслуживания очень высокая, 35 рублей. Если квартира 60-70 квадратов, то это около двух тысяч рублей, плюс иные коммунальные услуги. У нас уходит только на коммуналку более 5 тысяч рублей, другие платят до 10 тысяч. Дома новые, никакой особенной работы по обслуживанию управляющая компания не проводит. Если что-то в квартире ломается, то чинят за дополнительную плату по тарифу. Многие у нас сдают квартиры, а сами живут в более дешевых квартирах. Статус квартир мне лично не известен: говорили, что только для сотрудников ФСБ, но кто получил квартиру в собственность, у кого она служебная, у кого в соцнайме - эта информация скрыта и сами соседи не распространяются», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Тариф на обслуживание многоквартирных домов в Сочи редко не превышает 30 рублей, а во многих домах составляет не более 15 рублей за квадратный метр, отметила она. Тариф в 35 рублей за квадратный метр был утвержден на собрании дома в ноябре 2017 года - это собрание проводилось по инициативе собственника одной из квартир, который и предложил такую ставку платы за обслуживание. "Подсчет голосов был проведен непонятно именно из- за того, что никто не знает ,в каком статусе наши квартиры. Правление и общие собрания берут в свои руки активные люди, деятельность которых тоже никто не проверяет и не контролирует", - подчеркнула Ольга.

Высокая стоимость обслуживания - единственная претензия Ольги к жилому комплексу, остальными условиями она довольна. "Рядом школа, куда ходит наш ребенок, федеральная трасса, море, недалеко до центра. У нас есть своя детская и спортивная площадка, своя парковка, территория комплекса огорожена, есть озеленение", - отметила она.

Дело о домах ФСБ - малая часть строительной коррупции в Сочи

Обеспечение военнослужащих ведомственным жильем в Сочи часто сопряжено с коррупционной составляющей, уверен риэлтор Максим - бывший военнослужащий, а ныне сотрудник одного из крупнейших сочинских агентств недвижимости.

"Мне, как риэлтору, было непонятно, как можно покупать квартиры сотрудникам ФСБ в недострое у сомнительного застройщика. Но руководство ФСБ покупало такие квартиры своим сотрудникам в ЖК «Лукоморье». Сотрудники ФСБ, среди которых есть мои хорошие знакомые, до сих пор живут в этом недострое. Сам застройщик объявлен банкротом, но военные боятся возмущаться, так как их могут лишить и этой крыши над головой. Как такие запуганные люди, могут защищать рубежи нашей Родины, если учесть что Сочи пограничный город? Каждый трясется за свою работу, так как ее легко потерять [в случае конфликтов с начальством]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хищения бюджетных денег у ФСБ могут происходить только при участии сотрудников самого ведомства или иных властных структур, уверен сочинский федеральный судья в отставке Дмитрий Новиков. Ситуация с нелегальным строительством, сложившаяся в Сочи, явно указывает на коррупцию в органах власти, отметил он.

"Неужели вы верите в то, что власти не видят незаконные стройки в 20-25 этажей? Зато когда квартиры в них распроданы, открывается «третий глаз» и они начинают все видеть: сажать и наказывать застройщиков, признавать дольщиков «потерпевшими». Но денег уже нет, они их уже от застройщиков в виде взяток получили и поделили, поэтому потерпевшие не могут их получить обратно. Я полагаю, что дело с высотками на Гастелло - это только верхушка айсберга, но чтобы понять законность распределения квартир в этих домах, надо знать их статус. А статус никто не знает, даже сами военнослужащие, которым полагаются эти квартиры. Нужен общественный контроль за распределением жилья между военнослужащими, за расходованием бюджета ФСБ", - сказал Новиков корреспонденту "Кавказского узла".