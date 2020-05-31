Адвокаты задержаны на пикетах в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии

31 мая 2020, 14:13

Семь человек, в том числе адвокаты, задержаны в Москве во время одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, обвиняемых в избиении сотрудника полиции в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая суд в Нальчике отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, обвиняемых в избиении сотрудника полиции. Около 50 адвокатов пришли к зданию горсуда, чтобы поддержать коллег.

28 мая силовики на 48 часов задержали Диану Ципинову и Ратмира Жилокова, заподозренных в насилии к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе.

В Москве около здания Следственного комитета сегодня задержан адвокат Даниил Берман, который вышел на одиночный пикет из-за избиения адвокатов в Кабардино-Балкарии, пишет «Медиазона».

Кроме Даниила Бермана, задержаны адвокаты Александр Редькин и Дмитрий Захватов, а также автор Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, активист Сергей Десницкий, автор Telegram-канала «Avtozak LIVE» Максим Кондратьев, а также координатор юридической помощи издания «ОВД-Инфо» Екатерина Селезнева, сообщает "Медуза".

По данным издания, адвокаты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Всем семерым задержанным вменяют нарушение режима самоизоляции.

Участники пикетов требовали прекращения уголовного преследования адвокатов из Кабардино-Балкарии, пишет "Новая газета".

Напомним, что, согласно версии следствия, Жилоков поругался с полицейскими и ударил одного из них 20 мая, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Сотрудница заведения отказалась их пускать и вызвала адвоката Жилокова. После ссоры с полицейскими он был задержан. Коллеги Жилокова, в том числе Диана Ципинова, приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Диану Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она.