Адвокаты указали на нестыковки в версии силовиков по делу Жилокова и Ципиновой

31 мая 2020, 04:01

Около 50 адвокатов пришли к зданию суда в Нальчике, чтобы поддержать коллег Ратмира Жилокова и Диану Ципинову, обвиняемых в избиении сотрудника полиции. На лице силовика, которого, по версии следствия, ударил Жилоков, нет ни одного следа от удара, а сам факт нападения не отражен в рапорте, указали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая силовики на 48 часов задержали адвоката Диану Ципинову и ее коллегу Ратмира Жилокова, заподозренных в насилии к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. 30 мая суд отклонил ходатайство следствия о заключении Жилокова и Ципиновой под стражу.

Напомним, что, согласно версии следствия, Жилоков поругался с полицейскими и ударил одного из них 20 мая, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Сотрудница заведения отказалась их пускать и вызвала адвоката Жилокова. После ссоры с полицейскими он был задержан. Оказать юридическую помощь Жилокову вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Диану Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе.

На заседание Нальчикского городского суда по избранию меры пресечения адвокатам Диане Ципиновой и Ратмиру Жилокову собралось около 50 адвокатов, главным образом из Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов. Четыре адвоката приехали из других регионов. Из собравших возле здания суда адвокатов в зал были пропущены лишь восемь человек, а также два журналиста, в том числе корреспондент «Кавказского узла». Все присутствующие в зале суда были в масках и перчатках.

Ордера на защиту Жилокова представили около 14 адвокатов. Суд, удалившись в совещательную комнату, принял постановление, в котором, сославшись на эпидемиологическую ситуацию, разрешил участвовать в защите только троим адвокатам. Посовещавшись между собой, адвокаты решили, что интересы подозреваемого будут представлять Хасан-Али Бороков, Лиза Шак и Мадина Дышекова.

В ходе судебного заседания адвокат Хасан-Али Бороков высказал замечания на действия председательствующей и указал, что права Жилокова на защиту были ограничены. Он также заявил ходатайство выпустить подозреваемого из клетки, где он находился, и посадить рядом с адвокатами, сославшись на решение Европейского суда по правам человека от 11 декабря 2012 года, в соответствии с которым нахождение человека, вина которого не доказана, в железной клетке является нарушением его прав.

Адвокат Лиза Шак, поддержав ходатайство коллеги, добавила, что Жилоков трое суток голодает, не принимает пищу и даже не пьет воду.

Суд удовлетворил ходатайство и выпустил Жилокова из клетки. В дальнейшем он сидел рядом со своими адвокатами.

Адвокаты озвучили характеристики на подозреваемого. И по месту жительства, и по месту работы Жилоков характеризуется с положительной стороны.

Кабардино-Балкарская коллегия адвокатов направила в суд ходатайство о том, чтобы не заключать адвоката под стражу, указав, что в него есть обязательства перед его доверителями.

Адвокат Мадина Дышекова представила документы, что у Жилокова есть дом, родители, жена и четверо малолетних детей. И в случае, если суд изберет для него в качестве меры пресечения домашний арест, дано согласие отца на то, чтобы он проживал дома. Одного согласия отца оказалось недостаточно, пришлось вызывать в суд супругу подозреваемого, которая подтвердила в зале суда, что она не против, чтобы муж находился дома.

16 адвокатов представили личные поручительства за Жилокова, которые были приобщены к делу.

Председатель Федеральной адвокатской палаты выделил из личных средств 250 тысяч рублей в качестве залога за Жилокова.

Суд зачитал материалы дела, в которых говорилось о том, что Жилоков подозревается в нанесении удара головой в надбровную область сотруднику правоохранительных органов 20 мая этого года.

Выступивший в зале суда следователь заявил, что Жилокова следует заключить под стражу, так как ранее он был осужден за применение насилия к представителю власти, и поэтому, находясь на свободе, он может «продолжать совершать преступления», может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.

Прокурор сказал, что оставляет решение на усмотрение суда.

Отвечая на вопросы адвоката Хасан-Али Борокова, для чего пострадавший сотрудник правоохранительных органов прибыл к месту, где ему, по версии следствия, были нанесены телесные повреждения, следователь уточнил, что у правоохранительных органов была информация, что в указанном месте находится игровой клуб, и осуществляется незаконная деятельность.

Бороков в своем выступлении подчеркнул, что адвокат имеет особый статус. Сославшись на решение Конституционного суда, защитник отметил, что без согласия суда адвоката нельзя задерживать, нельзя возбуждать в отношении него уголовное дело, нельзя допрашивать. «Все действия следователя являются недопустимыми», - заявил он.

Бороков также указал, что Жилоков был судим 20 лет назад, однако судимость погашена, следовательно, на нее нельзя ссылаться. «Двадцать лет он не совершал никаких преступлений, никаких противоправных деяний. Ссылка на то, что, находясь на свободе, он может совершить новое преступление, ничем не обоснована», - заявил защитник.

По мнению адвоката, нет оснований утверждать, что Жилоков может скрыться от следствия либо как-то воспрепятствовать осуществлению правосудия. Бороков попросил в удовлетворении ходатайства следователя отказать в полном объеме.

Адвокат Мадина Дышекова обратила внимание суда на то, что Жилоков был доставлен в отделение полиции в 21.40 мск. Его продержали там до 06.00 следующего дня, при этом был составлен административный материал, что он был задержан за то, что на нем не было маски.

«Почему, если он нанес [силовику] удар головой в надбровную часть, [силовик] не написал об этом рапорт в тот же вечер. Более того, когда в отдел приехали Кочесокова, Ципинова и Магова, и их стали выталкивать из здания, в этом активно участвовал [упомянутый силовик]. Если он к этому времени получил травму надбровной части, как следует из представленного материала, на видеозаписи это должно быть видно. Между тем на его лице нет ни одной царапины», - заявила адвокат.

Суд может присудить подозреваемому такую строгую меру пресечения, как содержание под стражей, только при наличии у него достаточных данных о его причастности к совершению преступления, отметила адвокат Лиза Шак.

Она обратила внимание суда, что в нарушение закона при задержании Жилокова не был поставлен в известность Совет адвокатской палаты, а также добавила, что при заключении Жилокова под стражу пострадают его доверители, с которыми у него есть договорные обязательства.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Жилоков, в частности, обязан являться по вызовам следователя. Ему запрещено отправлять и получать любую корреспонденцию, пользоваться средствами связи, Интернетом. Исключение составляет телефон, по которому он может вызвать скорую помощь или аварийную службу, а также общаться со следователем. Общаться он может только с членами своей семьи, защитниками и следователем. Из дома он может выходит с 7.00 мск до 10.00 мск.

Аналогичное решение суд принял в отношении Дианы Ципиновой. Судебное заседание в отношении Ципиновой закончилось около 23 часов вечера. Оба адвоката были освобождены в зале суда.

Комментариями сторон процесса относительно сведений, изложенных адвокатами, "Кавказский узел" пока не располагает.