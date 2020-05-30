Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел

30 мая 2020, 08:44

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны 29 раз, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 мая Минобороны Азербайджана заявило о 25 случаях нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, днем ранее – о 23.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района и в селе Гаравелилер Гедабекского района, отметило ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны Азербайджана.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".