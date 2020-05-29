Власти Адыгеи дистанцировались от решения проблем предпринимателей

29 мая 2020, 08:39

Предприниматели в Майкопе пожаловались на тяжелое финансовое положение из-за прекращения торговли и отсутствия поддержки властей во время пандемии. Местные чиновники не могут включить торговцев с вещевого рынка в список пострадавших от коронавируса, который составляет федеральное правительство, пояснили в Минэкономразвития республики.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 28 мая в Адыгее зафиксировано 783 случая заражения коронавирусом, причем 24 из них за последние сутки. За период пандемии в республике скончались 9 человек, 322 пациента выздоровели. По числу случаев заражения на 100 тысяч населения Адыгея с показателем 169,08 занимает второе место среди регионов Южного федерального округа.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Видеообращение торговцев рынка "Черемушки" к главе Адыгеи Аслану Тхакушинову опубликовано 26 мая на Youtube-канале yuga4u. В 30-секундном ролике присутствуют по меньшей мере 20 человек, в основном женщины, чьи лица закрыты медицинскими масками. Некоторые из них держат плакаты с числом "47.8". Это код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 47.8) "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках".

Одна из женщин на видео заявила, что предприниматели не торгуют уже два месяца, но при этом не получают никакой финансовой помощи от властей, так как ОКВЭД 47.8 не входит в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

"Мы, индивидуальные предприниматели рынка "Черемешку", не работаем с 28 марта и не получаем субсидии как пострадавшие. Мы не вошли в перечень лиц, нуждающихся в поддержке в связи с COVID-19. Просим пересмотреть критерии пострадавших по факту вынужденного приостановления деятельности", - сказала она.

Видеообращение к Тхакушинову заканчивается коллективным призывом "Услышьте нас!".

Власти республики признали, что не могут напрямую помочь предпринимателям

Сотрудник майкопского рынка "Черемушки" подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что запись сделана у входа в торговое здание. По его словам, торговцы вещами действительно не работают два месяца, в связи с чем у них сложилась трудная экономическая ситуация. Администрация рынка негласно поддерживает обращение предпринимателей, так как "простой площадей чреват серьезными потерями и для арендодателя", отметил собеседник.

Аналогичные проблемы испытывают все предприниматели Адыгеи, занимающиеся вещевой торговлей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист, директор Института региональных биологических исследований Валерий Бриних. По его словам, "торговля стоит, а люди сидят без денег".

Торговые площади, предназначенные для реализации непродовольственных товаров, закрыты по всей республике, в отличие от продуктовых рынков, констатировал председатель общественного движения "Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент" Адыгеи Рамазан Тлемешок.

"Впрочем, такое наблюдается по всей России. Адыгея не исключение. В ближайшем будущем власти планируют постепенно открывать рынки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что в "Адыгэ Хасэ" никто из предпринимателей за помощью не обращался.

Сегодня с авторами и участниками ролика встретился замминистра экономического развития республики Ибрагим Билимготов. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщила заместитель начальника управления промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли Минэкономразвития Адыгеи Тамара Непшекуева. По ее словам, в ходе встречи с торговцами "все вопросы были урегулированы".

Другой источник в ведомстве сообщил "Кавказскому узлу", что власти понимают положение предпринимателей, но не могут самостоятельно расширить списки пострадавших, так как это прерогатива правительства России.

"Предприниматели не попали в перечень пострадавших от коронавируса. Сообщение об это еще до манифеста бизнесменов поступило на горячую линию Минэкономразвития Адыгеи и было рассмотрено. Еще до появления видеозаписи предложение о расширении перечня (видов деятельности, пострадавших от коронавируса, - прим. "Кавказского узла") было направлено региональным ведомством в Минэконом России. Об этом на встрече были уведомлены коммерсанты, авторы записи. Теперь дело за федеральным правительством", - рассказал собеседник.

Он выразил уверенность, что федеральное правительство "не станет затягивать с принятием решения о расширении списка, так как помощь гражданам нужда здесь и сейчас". "По опыту, подобные решения принимаются достаточно быстро", - подчеркнул он.

Юрист счел унизительным отсутствие предпринимателей в списке пострадавших

Поскольку ОКВЭД 47.8 не входит в перечень пострадавших отраслей, то финансовая поддержка коммерсантам не может быть осуществлена, рассказал "Кавказскому узлу" московский адвокат Евгений Черноусов.

"Да, логики тут мало. Очевидно, что вещевые торговцы на рынках сильно пострадали от пандемии, причем не по своей вине. По всем параметрам торговцы подходят под пострадавших. Но нет в списке – нет господдержки", - отметил он.

Предприниматели должны быть занесены в соответствующий список, в противном случае "это унижает и оскорбляет работающих людей", уверен адвокат.

"Кавказский узел" не располагает комментариями авторов видеозаписи.

Как сообщалось, руководители здравниц Краснодарского края раскритиковали санаторные требования Роспотребнадзора в условиях пандемии, сочтя их избыточными. Часть из них отказалась возобновлять работу до снятия карантина.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".