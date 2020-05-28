Руководители санаториев на Кубани раскритиковали требования Роспотребнадзора

28 мая 2020, 21:22

Санитарные требования к работе санаториев в условиях пандемии избыточны и приведут к удорожанию путевок, считает руководство здравниц в Краснодарском крае. Часть из них отказалась возобновлять работу до снятия карантина. Гостиницы и турбазы открывать запрещено, но их владельцы рискуют принимать отдыхающих ради сохранения бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи, как и в целом на Кубани, 1 июня открывается курортный сезон. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане сочли открытие курортного сезона преждевременным.

Власти Кубани продлили в крае карантин до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутри муниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Роспотребнадзор выдвинул избыточные требования к санаториям, их выполнение повысит стоимость путевок, полагает член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, генеральный директор сочинского санаторно-курортного комплекса "Знание" Дмитрий Богданов. "Требования очень дорогостоящие, что в итоге обязательно повлияет на стоимость путевок. Пока здравницы договорились не повышать цены и осознанно работать в убыток. Мы надеемся, что все вместе убедим Роспотребнадзор ослабить рад требований", - сказал Богданов корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно прайс-листу, опубликованному на сайте санатория "Знание", минимальная стоимость отдыха в сутки с 1 июня составит 3900 рублей с человека, максимальная - 6250 рублей. В стоимость входит проживание, трехразовое питание, лечение и другие услуги.

По его словам, если убедить Роспотребнадзор в ближайшую неделю не получится, то санатории вынуждены будут поднять стоимость путевок, что плохо не только для отдыхающих, но и для экономики в целом. "Мы сейчас только первую партию масок для санатория "Знание" заказали, и она нам обошлась почти в 800 тысяч рублей. А еще закупаем перчатки, дезинфицирующие средства, антисептики, специальные моющие пылесосы докупаем, лампы ультрафиолетовые, перегородки на ресепшн, на регистратуру, процент загрузки санатория сильно снижаем - себестоимость одного дня сразу повышается автоматически", - пояснил Богданов.

Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях пандемии Роспотребнадзор России опубликовал 20 мая. У каждого отдыхающего следует требовать справку об эпидемиологическом окружении, указано в рекомендациях. Вместе в одном номере рекомендовано селить только членов семьи. Уборка номеров должна производиться два раза в день с использованием дезинфицирующих средств. Также там говорится, что отдых постояльцев должен быть организован сменами не короче 14 дней. По завершении каждой смены необходимо проводить генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений, в том числе систем вентиляции. Для выхода отдыхающих за пределы номеров они должны быть обеспечены одноразовыми масками в необходимых количествах, которые необходимо менять раз в два часа, кожными антисептиками. Работников предложено проверять на коронавирус не реже, чем раз в неделю.

Богданов пояснил, что из-за ограничений Роспотребнадзора гостей в санатории будет вдвое меньше, чем он способен принять, а количество персонала остается прежним. По данным Богданова, из 65 сочинских санаториев и профилакториев, имеющих медицинскую лицензию, открываться решили меньше 20. Значительную долю расходов - для "Знания" это 2,3 миллиона рублей - составляет тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию, сообщил он. Только сейчас, перед открытием, и потом в течение месяца необходимо пять раз проверить каждого сотрудника на отсутствие инфекции. Таких жестких требований нет даже в Москве, подчеркнул Богданов. "У нас за апрель-май уже 100 миллионов рублей убытка, и сейчас еще в июне миллионов 20 будет", - резюмировал он.

В санатории переоборудовали пляж, уменьшили количество шезлонгов, увеличили расстояние между ними, проработали регламенты дезинфицирующей обработки. "В экономике санврачи ничего не понимают и порой требуют либо невыполнимых, либо не сильно адекватных мер", - посетовал Богданов.

Заезд в санаторий "Знание" начинается 1 июня. Большинство путевок было продано год назад, указал Богданов. "Мы всех обзвонили - кто-то отказался. У нас было продано порядка 85% мест, а мы можем принять меньше 50% загрузки, мы еще и людей уговаривали не приезжать. На некоторые даты в июне нет свободных мест", - рассказал он.

От требований Роспотребназдзора страдают и люди, которые хотели бы поправить здоровье, указал Дмитрий Богданов. "У человека, например, проблемы с органами дыхания, ему позарез надо приехать сейчас на курорт, пока еще жара не наступила, и пройти курс санаторно-курортного лечения. Если он этого не сделает, качество жизни у него резко ухудшится, и это чревато самыми разными последствиями, вплоть до смертельных случаев", - пояснил Богданов.

Он утверждает, что хроническому больному непросто получить необходимую справку об отсутствии коронавируса, поскольку при наличии любого воспаления в организме тест показывает положительный результат.

Пока действует постановление губернатора Кубани о продлении карантина, гостям санатория запрещено выходить за его пределы, поскольку все приезжающие в Краснодарский край должны быть изолированы в своем жилье или обсерваторах. Удержать гостей от выхода за пределы санатория фактически невозможно, констатировал Богданов. "Санаторий же не полиция, как это можно сделать? Человеку в аптеку надо или в магазин. Дополнительная охрана стоит денег, при этом она не имеет права запретить человеку передвигаться - это незаконное лишение свободы", - пояснил Богданов.

Цены на путевки в санатории Сочи пока не выросли

Заместитель генерального директора "Росюгкурорта" Валерий Сычев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что компания занимается продажей путевок в санатории Сочи, Кавказских Минеральных Вод. На Ставрополье об открытии санаториев еще не объявляли, а в Сочи санатории сообщают о 30-процентной загрузке, указал Сычев. "Этой цифре я верю. Тенденция пока идет неплохая. Продажи слегка увеличиваются", - сказал он.

Пока цены на путевки, по сравнению с прошлым годом, не выросли, поскольку спрос на санаторно-курортное лечение невысокий. "Есть и те, кто узнает о требованиях Роспотребнадзора, и отказываются приезжать на отдых и лечение. Все эти требования коснутся санаториев уже в начале июня. В основном бронирование идет на вторую половину июня. От первых заездов зависит, насколько людей не испугают проверки. Все, конечно, надеются на смягчение требований", - заключил Валерий Сычев.

Недорогие санатории оказались в самой тяжелой ситуации

Замдиректора санатория в Апшеронском районе Кубани, не пожелавший называть своего имени, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что руководство здравницы приняло решение не открываться до полной отмены карантина и соответствующих профилактических мер. "Требования нереальные. Они требуют, чтобы обоев на стенах не было, ковролина на полу. Нам что, обои срывать и несколько корпусов перекрашивать, выбрасывать ковролин? Мы сделали ремонт в конце прошлого года. Мы сейчас откроемся себе в убыток, потом они придут и будут нас штрафовать за все", - посетовал он, добавив, что санаторий не работает с марта.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную уборку и дезинфекцию: стены, потолки, полы должны быть гладкими, влагостойкими. Недопустимо использовать мебель без гигиенического покрытия, ковровые покрытия, на стенах не должно быть обоев. Все помещения пищеблоков необходимо оборудовать бактерицидными облучателями-рециркуляторами закрытого типа.

По словам замдиректора санатория, после ремонта остался долг. "Мы не можем сейчас закупить все то, что предписано - лампы специальные, дезинфекторы. Только на перчатки и маски нужны миллионы рублей. Меры Роспотребнадзора убивают санаторно-курортную отрасль в России на наших глазах. Мы держались два месяца, не работали - с надеждой, что вот-вот откроемся. Но оказалось, что лучше не открываться", - констатировал замдиректора санатория.

Он добавил, что этот санаторий в Апшеронском районе рассчитан на средний класс россиян, предоставляет все виды санаторно-курортного лечения. "К нам простые люди едут, не как в Сочи - там цены в два раза выше. У нас в среднем две тысячи рублей в сутки с человека, с питанием и лечением. Наши гости - это шахтеры, учителя, врачи, пенсионеры. У нас уникальная минеральная вода с йодом. Получается, что небогатые санатории не могут себе позволить выполнить предписания Роспотребнадзора и открыться", - заключил он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Часть владельцев гостевых домов и турбаз пошла на нарушение запретов

Роспотребнадзор разрешил только работу санаториев с медицинской лицензией, а об открытии гостиниц, турбаз, гостевых домов речь не идет, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" владелица гостевых домов в Геленджике, Анапе и Архипо-Осиповке Ирина Огороднейчук. "Огромный сегмент рынка, множество местных жителей, которые заняты в туристической отрасли, остались без средств к существованию. Даже если мы откроемся нелегально, то гости попасть к нам не смогут. На вокзалах, в аэропортах, на дорогах установлены посты. Приезжих с местной пропиской отправляют домой на самоизоляцию, неместных - в обсерваторы на 14 дней", - рассказала Огороднейчук.

По ее словам, многие туристы начали бронировать номера в ее гостевых домах в октябре 2019 года и только сейчас стали снимать брони на начало июня. Многие надеются на открытие региона для приезжих. "Очень много звонит людей - все в надежде, что сезон будет, что запрет на въезд в Краснодарский край будет снят. Мне звонили несколько человек, просили предоставить им номера - а то, как они доберутся, якобы не мое дело. Я, конечно, отказалась, хотя у меня все готово к приему гостей, закуплены дезсредства, маски, перчатки, одноразовая посуда", - отметила Огороднейчук.

Владелец турбазы в Туапсинском районе Леонид Негрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на июнь у него раскуплены все номера. "Я никому не отказываю. Если человек сможет приехать в край и не попасть в обсерватор, то добро пожаловать. У меня отдельные домики в горах, гости могут даже и не встречаться. Кухни в каждом домике отдельные. Мы все живем от сезона до сезона. Из-за карантина я уже потерял заработок, обычно у меня с мая полно гостей", - посетовал предприниматель.

Владелица гостиницы в Витязево под Анапой Людмила рассказала, что первые гости к ней приедут 3 июня. Кроме того, забронированы номера на июль и август. "Я москвичам сразу отказываю. У меня первый заезд - это Тамбов, Ростов, Воронежская область. Люди готовы на все лишения, так насиделись дома. Надеемся, что после 6 июня Кондратьев снимет карантин, и пляжи откроются. Пока мои гости будут купаться в гостинице", - пояснила предпринимательница корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что у ее гостиницы большая территория и отдельная парковка, поэтому иногородние машины будет не видно с улицы. "Мы вынуждены прятаться, но жить на что-то надо. У меня вся семья в этом бизнесе, а значит, другого заработка нет. Да и работы другой у нас в Витязево нет. Полную гостиницу я не заселяю, общую кухню не открываю - двухконфорочная плита у каждого в номере, пусть готовят", - добавила Людмила.

Владелец гостиницы в Геленджике Андрей Пономаренко решил не открывать ее до снятия карантина. "Я просто законопослушный - не хочу рисковать. Не дай бог, вспышка [коронавируса] у меня будет. А схема [нелегального] заезда в край есть - любой может заехать, если знать, как и кому платить. Весь май здесь у наших соседей живут отдыхающие из Москвы, бурно проводят самоизоляцию. Песни поют, шашлыки жарят. Никто не реагирует", - отметил предприниматель.

После того как 23 мая было разрешено передвигаться по городу без пропусков, стало заметно, насколько много на улицах отдыхающих, указал он. "Я в туристическом бизнесе 17 лет и вижу сразу отдыхающих. Много их в Геленджике, еще на майские многие из них приехали. Все мы устали от самоизоляции, от всех этих запретов, это понятно", - сказал владелец гостиницы корреспонденту "Кавказского узла".

В начале мая жители Кубани пожаловались, что на майские праздники вопреки карантину курортные города наводнили отдыхающие, в том числе из других регионов России. Карантин не помешал приехать на майские праздники в Анапу, Геленджик, Ейск и Сочи, так как на въезде в города проверяют не все машины, рассказали отдыхающие из других регионов России.

Владелец гостевого дома в Ейске Юрий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него с начала мая живут несколько семей из Подмосковья. "Планирую с июня еще принять людей. Все номера, конечно, не буду открывать. Соседи уже сообщили, куда следует, приходил ко мне участковый. Я сказал, что это мои родственники, и приехали они давно, 14 дней самоизоляции давно прошли. Он потоптался и ушел", - рассказал предприниматель.

По его словам, есть несколько вариантов проезда в Ейск. "Одно время второстепенные дороги были перекопаны, сейчас спокойно можно проехать. Одна семья проехала вообще без проблем, никто их даже не остановил. Поддержки государства мы, предприниматели, так и не ощутили, хотя налоги платим исправно. Будем сами выкручиваться, жить на что-то надо", - добавил владелец гостевого дома.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".