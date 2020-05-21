Идея расширить полномочия кабмина вызвала критику в Грузии

21 мая 2020, 06:22

Правительство Грузии предложило поправки в законодательство, дающие ему право вводить в стране ограничения без разрешения парламента. Такие изменения закона дадут правительству избыточные полномочия, предположили оппозиционеры, правозащитники и политологи.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в Грузии зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 713.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

22 мая истекает срок действия чрезвычайного положения, введенного в Грузии 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Власти страны решили не продлевать режим ЧП, пишет "Спутник-Грузия".

Правительство Грузии разработало изменение в закон «Об общественном здоровье», которое дает ему право вводить ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией вне чрезвычайного положения и без разрешения парламента.

«Нам нужны ограничения, но при этом не нужно чрезвычайное положение и комендантский час. Поэтому мы обратились к парламенту, чтобы эти ограничения были бы разумными, эффективными и направленными на конкретные причины», - сказал 19 мая в эфире телекомпании "Имеди" премьер-министр Грузии Георгий Гахария, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом парламент пока не провел экспертизу инициативы правительства на ее соответствие нормам Конституции, однако бюро парламента утвердило ее для дальнейшего рассмотрения комитетами.

Оппозиция раскритиковала инициативу правительства

Представители оппозиции заявили, что инициатива правительства противоречит Конституции страны, ограничивает права парламента и дает правительству полномочия, которые выходят за его рамки.

«Властям дают право ограничить все передвижения, закрыть все сферы экономики, закрыть города, пресечь людям все их конституционные права, причем не спрашивать об этом парламент», - сказал на заседании бюро парламента председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

Он уверен, что подобная норма закона дает властям неограниченные права, которые будут использоваться в политических целях.

Предлагаемая инициатива даст правительству карт-бланш задействовать любое ограничение по своему усмотрению и без контроля, отметила депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.

Инициатива властей направлена на создание препятствий для оппозиции во время проведения предвыборной кампании, считает лидер оппозиционной партии «Единое демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Независимый депутат парламента Мариам Джаши призвала правящую партию «Грузинская мечта – Демократическое движение» задуматься над вопросом переноса парламентских выборов, если предложенная инициатива связана с ожиданием нестабильной эпидемиологической ситуации в ближайшие месяцы.

Очередные парламентские выборы в Грузии запланированы на октябрь 2020 года. Парламентская предвыборная кампания в стране будет проходить в условиях ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Оппозиционеры готовы соблюдать ограничения при агитации, но требуют от властей выполнения всех договоренностей и предостерегают правящую партию от переноса выборов. 12 мая представители оппозиции заявили, что власти пытаются уклониться от выполнения обязательства об освобождении политзеков, в числе которых были названы имена трех оппозиционеров – Ираклия Окруашвили, Гиги Угулавы и Георгия Руруа. При этом 15 мая Окруашвили и Руруа были помилованы.

Вице-спикер парламента, представитель «Грузинской мечты» Георгий Вольский отметил, что власти не предлагают принципиально новые нормы, а лишь уточняют ранее принятые правила по введению ограничений.

Правозащитники и политологи считают инициативу антиконституционной

По мнению опрошенных 20 мая корреспондентом "Кавказского узла" правозащитников и политологов, предложенная властями инициатива позволит правительству использовать ее в своих интересах и свести таким образом счеты с оппозицией перед выборами.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что инициатива властей ущемляет права не только оппозиции, но общества в целом.

По его мнению, она направлена на укрепление исполнительной власти непосредственно перед выборами, но может быть задействована и после, например, власти могут пресекать неугодные для них действия оппозиции, например, проведение митингов.

«Власти смогут без согласия парламента в любое время задействовать нормы, чтобы сорвать митинг или проведение предвыборной кампании», - сказал Читадзе.

Аналогичного мнения придерживается аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе, который считает, что власти таким образом пытаются добиться желаемых результатов на выборах, так как смогут - в случае принятия инициативы - ограничивать предвыборную кампанию оппозиционных партий.

«Это может ограничить демократические процессы, связанные с предвыборной кампанией, чтобы еще больше ущемить оппозицию», - сказал он.

Руководитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Екатерина Гигаури считает, что в обсуждении инициативы должны принять участие представители разных секторов, так как рассматривается вопрос свободы собрания людей.

Руководитель НПО «Ассоциация молодых юристов» Сулхан Саладзе задается вопросом, кто выступит гарантом, что эта норма закона не будет задействована властями в сугубо партийных интересах.

Против инициативы выступило НПО "Молодые адвокаты", которое отметило в своем заявлении в соцсети Facebook, что "законопроект предусматривает, что правила введения карантина определяются правительством Грузии или уполномоченным им министерством".

"Передача таких полномочий правительству Грузии в соответствии с этим законопроектом не соответствует стандартам Конституции, и вышеуказанные ограничения должны быть сделаны только в соответствии с законом", - говорится, в частности, в заявлении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» считает предложенные изменения неконституционными.

В заявлении организации отмечается, что представленный законопроект предполагает ограничение основных прав человека. "Согласно проекту закона, в рамках карантинных мероприятий могут быть ограничены право публичных организаций на деятельность; право свободного перемещения (передвижения); право собственности; право на труд, профессиональную или экономическую деятельность, а также – собрание физических лиц с целью проведения социальных мероприятий. Эти права, согласно Конституции Грузии, представляют собой основные права человека и основания и правила их ограничения определены Конституцией", - говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети Facebook и переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".