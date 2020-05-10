Жители Троицкого пожаловались на трудности с передвижением после закрытия моста

10 мая 2020, 10:23

Из-за закрытия моста, связывающего часть улиц ингушского села Троицкое с его центром, местные жители вынуждены добираться до магазина и аптеки в объезд, а сроки завершения ремонтных работ не уточняются, заявили селяне.

Как писал "Кавказский узел", ливни, прошедшие 6 мая в Сунженском районе, привели к подтоплению десятков домов местных жителей. В Троицкой, которая сильнее всего пострадала от паводка, станичники своими силами соорудили дамбы из мешков с песком. 8 мая в центре Троицкой был перекрыт мост, который является единственным путем для половины села в центр, к магазинам. В тот же день МЧС Ингушетии заявило, что уровень воды в реке Сунже спал, угрозы подтопления домов больше нет.

Ремонт ведется, но сроки его завершения неизвестны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Сунженского района. "Пока еще всё ремонтируют, потому что после паводка мост деформировался, опоры смыло... после ремонта откроют мост, вопрос времени", - сказал он.

Жители улиц Народная, Международная, Мостовая, Тбилисская и Махнова в Троицком рассказали, что после закрытия моста им приходится добираться до центра села в объезд. Администрация установила бетонные блоки и ленты, не объяснив, на какой срок закрыто передвижение по мосту, указали они.

"У нас никогда тут (в селе) не было автобусов, единственный транспорт, на котором можно в аптеку, в магазин поехать - это машина. В объезд очень далеко получается. Я ничего не слышал о ремонте моста", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Абукар.

"Я только вчера (8 мая) узнал, что мост закрыт... Понадобилось сходить в аптеку, так пришлось ехать в объезд, что совсем неудобно... А сюда "скорая помощь" часто ездит, это единственный путь в центр", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" селянин Юсуп. Он также сообщил, что ремонтных работ на мосту не заметил.

Житель села Магомед Киев считает, что раз администрация не указывает сроки ремонта моста, то он затянется надолго.

"В течение 20 лет ничего не меняется... Почему нельзя сделать укрепления, дамбы, запасные сливы - это же не трудно. Дайте нам технику, мы сами все сделаем", - написал в комментарии к сообщению о визите 7 мая главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в поселок Троицкое после подтопления на странице интернет-издания The Magas Times в Instagram, насчитывающей 180 тысяч подписчиков, пользователь __islam__sultygov_.

"Ужас, как вспомню наводнение в Троицком 2002 году((( На нашей улице текла полноводная река из грязи,мусора и трупов животных, а двор и сад затопило на метр, как минимум(( долго после этого в себя приходили", - подтвердила его слова пользователь naimasamarah.

В ночь с 20 на 21 июня 2002 года на Северном Кавказе прошли проливные дожди, что вызвало крупное наводнение, в частности, в Ингушетии. Всего республике планировалось построить более 2000 домов для пострадавших от наводнения. В сентябре в Сунженском районе были начаты работы по восстановлению разрушенного в ходе наводнения жилья. В селе Троицком планировалось построить 143 дома.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь с 9 на 10 мая 2015 году из-за ливневых дождей уровень воды в реках Сунжа и Асса на 40 сантиметров превысил критическую отметку. 13 мая власти заявили, что сумма ущерба из-за наводнения в Ингушетии по состоянию превысила 131 миллион рублей.