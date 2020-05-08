Четвертый подозреваемый в убийстве у сухумского ресторана ранен при задержании

08 мая 2020, 23:55

Житель Сухума, разыскиваемый по делу о резонансном убийстве трех человек около ресторана "Сан-Ремо", задержан в родном селе. При задержании он получил несколько огнестрельных ранений.

"Кавказский узел" писал, что 22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо", два человека были убиты, а 3 декабря в больнице умерла одна из четверых раненых. К 6 января 2020 года были арестованы трое подозреваемых, двое из которых оказались бывшими силовиками. Еще один подозреваемый был объявлен в розыск.

В декабре 2019 года президент Абхазии уволил глав МВД и прокуратуры. Их отставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана в Сухуме, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.

Задержание 38-летнего мужчины произошло сегодня в селе Арасадзыхь Очамчырского района Абхазии. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление силовикам и получил несколько огнестрельных ранений, сообщила сегодня Генпрокуратура Абхазии.

Задержанный - уроженец села Арасадзыхь и житель Сухума Беслан Бганба, он содержится в стражном отделении Военного госпиталя в поселке Агудзера, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что ранее трое других подозреваемых по этому делу были арестованы. Еще один, пятый по счету подозреваемый, остается в розыске.

"Кавказский узел ранее сообщал, что при обстреле ресторана в Сухуме были убиты 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также 21-летняя официантка Доминика Акиртава. Шамба погиб от полученных ранений на месте, Авидзба умер в больнице. Акиртава была прооперирована и полторы недели находилась в коме, а затем скончалась.