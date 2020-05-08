08 мая 2020, 23:55

Четвертый подозреваемый в убийстве у сухумского ресторана ранен при задержании

Житель Сухума, разыскиваемый по делу о резонансном убийстве трех человек около ресторана "Сан-Ремо", задержан в родном селе. При задержании он получил несколько огнестрельных ранений.

"Кавказский узел" писал, что 22 ноября 2019 года люди в масках открыли стрельбу возле входа в сухумский ресторан "Сан-Ремо", два человека были убиты, а 3 декабря в больнице умерла одна из четверых раненых.  К 6 января 2020 года были арестованы трое подозреваемых, двое из которых оказались бывшими силовиками. Еще один подозреваемый был объявлен в розыск.

В декабре 2019 года президент Абхазии уволил глав МВД и прокуратуры. Их отставкам предшествовали митинги родственников убитых у ресторана в Сухуме, но президент заявил, что эти кадровые решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.

Задержание 38-летнего мужчины произошло сегодня в селе Арасадзыхь Очамчырского района Абхазии. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление силовикам и получил несколько огнестрельных ранений, сообщила сегодня Генпрокуратура Абхазии.

Задержанный - уроженец села Арасадзыхь и житель Сухума Беслан Бганба, он содержится в стражном отделении Военного госпиталя в поселке Агудзера, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что ранее трое других подозреваемых по этому делу были арестованы. Еще один, пятый по счету подозреваемый, остается в розыске.

"Кавказский узел ранее сообщал, что при обстреле ресторана в Сухуме были убиты 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также 21-летняя официантка Доминика Акиртава. Шамба погиб от полученных ранений на месте, Авидзба умер в больнице. Акиртава была прооперирована и полторы недели находилась в коме, а затем скончалась.

Примечание:

"Взят под стражу подозреваемый в стрельбе у сухумского ресторана", "Журналисты поспорили о политической подоплеке протестного митинга в Сухуме", "Умерла раненная при обстреле сухумского ресторана официантка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 мая 2020, 23:59

08 мая 2020, 23:38

08 мая 2020, 23:11

08 мая 2020, 23:06

08 мая 2020, 22:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи