Армения в 3,5 раза опередила Азербайджан по числу новых случаев COVID-19

30 апреля 2020, 21:12

В странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, к вечеру 30 апреля зафиксировано 4420 случаев заражения коронавирусом. Армения остается лидером как по общему числу выявленных случаев заражения, так и по числу новых пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 29 апреля общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 на Южном Кавказе достигло 4226. Почти половина случаев заражения пришлась на Армению.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным американского университета Джонса Хопкинса на 20.40 мск, за последние сутки в странах Южного Кавказа зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных в Азербайджане, Армении и Грузии достигло 4409.

По числу новых случаев заражения коронавирусом лидирует Армения, которая уступает Азербайджану и Грузии по количеству населения. Так, в стране за сутки число зараженных увеличилось на 134, а общее количество пациентов с COVID-19 составило 2066.

В Азербайджане из 1804 случаев инфицирования зарегистрировано 38 новых. В Грузии на сегодня выявлено 539 случаев заражения, в том числе 22 за последние сутки.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

В Нагорном Карабахе по-прежнему зафиксировано восемь случаев заражения, а в Абхазии - три. Южная Осетия об инфицированных COVID-19 не сообщала. Таким образом, общее число зараженных на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 4420.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. 28 февраля пациента с COVID-19 выявили в Азербайджане. О первом случая инфицирования в Армении власти страны сообщили 1 марта; 7 апреля первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Нагорном Карабахе и Абхазии.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".