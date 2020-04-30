Защита и близкие блогера Мирзеханова раскритиковали приговор

30 апреля 2020, 16:06

Решение суда о 10-летнем заключении дагестанского блогера Алибека Мирзеханова будет обжаловано, заявил его адвокат. Мирзеханову дали минимальный срок по его статье, отметил юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", Алибек Мирзеханов был задержан 21 февраля 2019 года, а 29 апреля 2020 года Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорил к 10 годам заключения.

Защита крайне неудовлетворена приговором, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль Яндарбаев, который является адвокатом блогера по соглашению - то есть не назначенным, а нанятым защитником. "Апелляцию обязательно будем подавать. Мы ее уже готовим. Но подавать будем уже после майских праздников", - уточнил Яндарбаев.

Он не ответил на вопрос, подтвердил ли Мирзеханов в суде признательные показания. "Это пока мы не комментируем", - сказал адвокат. По словам Шамиля Яндарбаева, прокурор запрашивал для Мирзеханова 11 лет лишения свободы.

Брат осужденного блогера Мансур Мирзеханов также не стал говорить, признает ли тот свою вину. "Адвокат сейчас работает, и, возможно, наше мнение повредит делу. Поэтому я воздержусь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Мансур Мирзеханов заявил, что родные блогера недовольны приговором. "Как можно быть довольным тем, что ему 10 лет дали? Конечно, мы за то, чтобы обжаловать", - отметил он.

Ранее брат блогера Мансур связал дело против Алибека Мирзеханова в Москве с преследованием блогера силовиками из Дагестана, откуда тот скрылся после похищения и пыток в 2013 году.

Алибек Мирзеханов не жаловался на давление после ареста, сообщил его брат. "Вроде бы ничего не было. И условия содержания нормальные были", - добавил он.

Мирзеханов участвовал в заключительном заседании суда по видеоконференцсвязи из СИЗО, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова. Она заявила, что не имеет сведений об отношению осужденного к приговору.

Представитель суда отметила, что Алибек Мирзеханов осужден по новой редакции второй части статьи 205.5 Уголовного кодекса России ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). "Ему назначено 10 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, а семь лет - в колонии строгого режима. По этой статье в нашем суде впервые назначают отбывание части срока в тюрьме", - указала Ирина Жирнова.

Мирзеханов был задержан в связи с дракой и стрельбой у московского кафе "Неолит" 14 февраля 2019 года. По словам очевидцев, в драке участвовали от 50 до 100 уроженцев Чечни и Азербайджана, было возбуждено дело о хулиганстве, но Мирзеханов в число подозреваемых не попал. По обвинениям в причастности к ИГ* Мирзеханов оформил явку с повинной, признавшись в совершении преступления.

Мирзеханову назначен минимальный срок из возможных, указал адвокат Тимофей Широков, не связанный с этим уголовным делом, но ранее не раз защищавший обвиняемых по статье 205.5. "Если осудили Мирзеханова по ст.205.5, ч.2 в последней редакции, то ему дали по минимальной планке. Там срок наказания начинается от 10 лет. Если деяние происходило бы до принятия новой редакции этой уголовной статьи, то тогда 10 лет это много, могли дать и меньше", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, на практике минимальный срок по этой статье косвенно свидетельствует о невиновности осужденного. "У нас, как правило, если суд понимает, что человек невиновен, то дает по минимуму", - сказал Широков.

Он также указал, что само по себе признание своей вины не гарантирует минимального срока. "Впаять большой срок могут, и когда признал, и когда не признал. Снисхождение зависит от ряда факторов: ранее не судим, на иждивении несовершеннолетние дети имеются, положительно характеризуется, какие-то заслуги и награды плюс признание своей вины - тогда, наверное, это может сыграть свою роль для минимизации наказания", - отметил Широков.

Отягчающими обстоятельствами могут быть, например, рецидив или вовлечение в преступление несовершеннолетних, добавил адвокат. "Но как это применить к этой статье и к конкретной ситуации, это трудно себе представить. Для суровости или мягкости приговора многое зависит от оценочного суждения судьи. Как тот оценит не только само дело, но и поведение подсудимого в суде, к примеру", - подчеркнул Тимофей Широков.

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.