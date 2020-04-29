Валерий Котельников заявил о нарушениях при ремонте памятника Чуйкову в Волгограде

29 апреля 2020, 05:19

Ремонт памятника маршалу Чуйкову проводится без согласования с областным комитетом государственной охраны культурного наследия, заявил председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. По его словам, работы на памятнике начались раньше, чем были согласованы.

Как писал "Кавказский узел", власти Волгоградской области обещали в марте реконструировать 700 объектов военной истории к 9 мая. Волгоградцы заявили, что многие памятники Великой Отечественной войны в области требуют обновления. Внучка маршала СССР Василия Чуйкова указала на неудовлетворительное состояние памятника. "Может, просто дадите разрешение на восстановление? Мы с семьей позаботимся о своих предках сами", - написала она в Facebook.

Василий Чуйков (1900-1982) – советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. С 1942 по 1946 год – командующий 62-й армией (8-й гвардейской армией), особо отличившейся в Сталинградской битве. Скончался 18 марта 1982 года. Согласно завещанию, похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане у подножия монумента "Родина-мать", рядом с воинами своей армии, погибшими в Сталинградской битве.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников направил в областной комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обращение (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором указал, что работы по реставрации памятника начались быстрее, чем их согласовал комитет. Он сообщил, что 7 апреля на сайте комитета для общественного обсуждения был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению памятника, в котором указано, что 27 апреля – последний день общественных обсуждений.

Котельников указал, что 26 апреля посетил памятник и увидел, что «уже произведен демонтаж керамического кирпича, произведено устройство новой железобетонной конструкции, и она уже облицована гранитными плитами»

«При этом, как я понимаю, комитет еще не выдал своего согласия с актом ГИКЭ (государственная историко-культурная экспертиза), и, следовательно, никаких заданий на производство работ не выдавал. Предполагаю, что выдача задания на производство работ и окончание этих работ может произойти в одни и тот же день. Тогда каким образом будет производиться акт приемки работ, если за ходом проведения работ, соблюдением технологии работ, соответствии проведенных работ научно-проектной документации никто не наблюдал?» - задается он вопросом.

По мнению Котельникова, чиновники торопятся отремонтировать монумент к 9 мая. Обращение он выложил на своей странице в соцсети Facebook 26 апреля. "Успеть закончить все работы к празднику - не всегда правильное решение", - написал он.

"Они одновременно разместили экспертизу и начали работать. Однако порядок работы такой: комитет дает задание на проектирование, делается научно-проектная документация, потом она проходит государственную историко-культурную экспертизу, акт экспертизы размещается для общественного обсуждения, для подачи замечаний по акту отводится 15 рабочих дней. После этого комитет принимает решение - соглашаться с актом экспертизы или не соглашаться. Если согласен, то может выдать задание на производство работ. Только после того, как организация получит задание на производство работ, она имеет право приступить к их выполнению", - рассказал Котельников корреспонденту "Кавказского узла".

Он сослался на пункт 1 статьи 45 Федерального закона №73 "Об объектах культурного наследия", согласно которому работы по сохранению такого объекта проводятся на основании задания и разрешения на проведение таких работ, а также проектной документации, согласованной соответствующими органами. В пункте 2 статьи 32 этого же закона указано, что заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны решения о возможности проведения работ.

Кроме того, по его словам, в пункте 4 статьи 32 упомянутого закона указано, что заключение экспертизы подлежит обязательному размещению, а постановление правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года №569 устанавливает, что экспертиза должна быть размещена в течение 15 рабочих дней на официальном сайте органа охраны в Интернете для общественного обсуждения, после чего комитет может согласиться с ней или нет. "Только после этого комитет может выдать задание и разрешение на производство работ. Из этого следует, что ни задания, ни разрешения на работы не выдавались. То, что сейчас происходит на объекте – это самострой. Мы не знаем, что и на каком основании там делалось", - отметил он.

По словам Котельникова, опасность ситуации заключается в том, что "проект может не соответствовать законодательству, госэкспертиза еще не утверждена".

"Часто бывает, что во время обсуждения госэкспертизы выявляются различные ошибки, комитет не соглашается с экспертизой и работы производить нельзя. С этим памятником был скандал, когда внучка Чуйкова приезжала. Были обещания отремонтировать. Чиновники пообещали сделать памятник к 9 мая, но это было невозможно сделать физически к этому сроку. Потому что сначала надо сделать проект, чтобы потом он прошел историко-культурную экспертизу, потом должно пройти ее обсуждение - на это нужно три-четыре месяца. Потом нужно еще время на работу. Думаю, из-за того, что не успевали, сделали именно так", - отметил он.

Он привел пример аналогичной ситуации с памятником на пересечении улиц Богунской и Таращанцева в Краснооктябрьском районе Волгограда, где находится братская могила.

"Там нужно было быстро все сделать по времени, поэтому решили сделать ремонт для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии. Прокуратура до сих пор занимается этим памятником, а комитет не принял работы. Я добиваюсь того, чтобы на памятнике Чуйкову все было сделано по проекту", - заявил Котельников.

По словам заместителя губернатора Волгоградской области Владимира Попкова, в регионе 2400 объектов культурного наследия, 460 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны требуют обновления.

Юрист Дмитрий Любитенко согласен с мнение Котельникова. «Безусловно, Котельников прав, поскольку до проведения самих работ, связанных с сохранением объектов культурного наследия, предполагается проведение экспертизы, которая должна, в том числе, выявить соблюдение требований при проведении работ. Проводить экспертизу параллельно с самими работами или после работ недопустимо с точки зрения закона. Все работы в настоящее время должны быть приостановлены до момента получения всех необходимых исходно-разрешительных документов в соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

Какими-либо комментариями представителей областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия и мэрии Волгограда относительно ситуации, описанной Валерием Котельниковым, "Кавказский узел" пока не располагает.