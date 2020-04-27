Защита Гуева настаивает на прекращении уголовного преследования

27 апреля 2020, 01:57

Защита уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиненного в финансировании терроризма, ознакомилась с обвинительным заключением. Из заявленных 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Гуев перечислил "Исламскому государству"*, до окончательное версии обвинения дошло только чуть более семи тысяч рублей, отметил адвокат Умалат Сайгитов.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года, он был заключен под стражу. Следствие заявило, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В декабре суд в Москве продлил арест Гуева. Родные обвиняемого заявили затягивании расследования по делу.

Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме, считает следствие. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявило следствие. Однако, до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 31,7 тыс рублей. Сам Гуев вину отрицает, заявив, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Следователь ознакомил сторону защиты с материалами обвинения, рассказал 26 апреля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Умалат Сайгитов. По его словам, в итоговом обвинении остались лишь четыре эпизода о переводе средств в адрес двух лиц на общую сумму в 7 201 рубль.

Сайгитов отметил, что, согласно материалам дела, тремя платежами в размере три тысячи и один рубль от 7 ноября 2015 года, две тысячи рублей от 4 декабря 2015 года и две тысячи рублей от 29 декабря 2015 года Гуев совершил перевод на имя женщины, которую следствие называет в обвинении «обеспечителем организованных преступных групп и НВФ в Сирии, занимающихся терроризмом».

По словам адвоката, в ситуации с эпизодом о переводе денег женщине, названной "обеспечителем" НВФ в Сирии, последняя "делает голословное заявление, что всем лицам, которые переводили ей денежные средства (около шести миллионов рублей) было достоверно известно о том, что направленные ими деньги предназначались для финансирования террористической организации и оказания финансовой помощи действующей оппозиции в Сирии".

"В частности, как она утверждает, это знал и Гуев, которого она лично не знает, но помнит его как участника групп в мессенджерах Telegram, WhatsApp, где ею размещались банковские карты", - рассказал Сайгитов.

Показания главного свидетеля адвокат считает «лишенными логики» и «непоследовательными» и полагает, что они были даны в связи с заключенным со следствием досудебным соглашением.

«Переводы от Гуева на ее карту производились 7 ноября 2015 года, 4 декабря 2015 года, а также 29 декабря 2015 года. Однако, как следует из текста ее допроса, сама она узнала о том, что, якобы, основной деятельностью исламского благотворительного фонда «Мухаджирун» является финансирование «джихада», из сообщения на личную почту от ее подельницы [...], которая ей прислала ссылку из Интернета 7 декабря 2015 года. Этот факт подтверждается и в показаниях супруга (главного свидетеля). То есть получается, что как минимум два «денежных перевода» от Гуева пришлись на период, когда даже она сама не знала о целях деятельности «фонда по поддержке джихада». Обращает внимание то, что, если она сама узнала об «истинных» целях фонда от ее подельницы, то почему она об этом не узнала из интернет-мессенджеров, из которых это узнал, как она утверждает, в частности, Гуев?» - задается вопросом Сайгитов.

Адвокат также отметил, что показания главного свидетеля опровергаются материалами уголовного дела, в которых отсутствует переписка в мессенджерах.

«Представляется, что переписка в таких группах постоянно отслеживается правоохранительными органами [...] Если бы такая переписка существовала, то она была бы задокументирована и приобщена к материалам уголовного дела. Ссылка на такие группы без доказательств – не более чем голословное утверждение», - отметил Сайгитов.

При этом, по его словам, другой аналогичный эпизод был прекращен в том числе потому, что группы в Интернете найдены не были. Он также отметил, что, согласно материалам дела, исследование информационных ресурсов, принадлежащих Абу Умару Саситлинскому и других ресурсов, где размещались объявления, не показало, что эти средства собирались для финансирования терроризма.

Сайгитов в своем ходатайстве о прекращении уголовного дела в отношении Гуева ссылается на дела "Владимир Романов против России" (2008 год) и "Пичугин против России" (2012 год), в которых Европейский суд по правам человека указал, что оценка показаний других обвиняемых требует более внимательного подхода, так как положение сообщников, дающих показания, отличается от положения обычных свидетелей.

«Правдивость сообщаемых ими сведений не имеет никаких гарантий, позволяющих привлечь их к ответственности за умышленную дачу ложных показаний», - сказал адвокат.

По словам адвоката, Гуеву также предъявлен эпизод о переводе 6 июня 2016 года 200 рублей на имя матери гражданки Султанмурадовой, осужденной 24 мая 2019 года по статье о содействии террористической деятельности.

«Этот эпизод представляется еще менее убедительным. Перевод выполнен 6 июня 2016, а Султанмурадова осуждена 24 мая 2019 года. В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства вины Гуева. Султанмурадова не знала лично Гуева, не имела с ним общих знакомых, не общалась с использованием интернет-мессенджеров. Соответственно, у нее нет никакого представления о намерениях Гуева, кроме тех, что обозначены при размещении реквизитов банковских карт. В материалах уголовного дела не задокументирована информация о том, в каких группах была размещена информация о сборе средств, реквизиты банковских карт, текст и контекст, из которого можно сделать вывод о целях лиц, которые осуществляют перевод. В материалах уголовного дела нет допроса Султанмурадовой, в которых она могла прояснить роль Гуева, объяснить цель перевода, который им был осуществлен. Из этого можно сделать вывод, что следователь по сути в данном эпизоде презюмирует Гуеву умысел на финансирование терроризма, что недопустимо», - считает Сайгитов.

Ранее адвокат Гуева Виталий Гочиев сообщил, что их обвинения, предъявленного Гуеву, следует, что он направлял денежные средства четверым лицам на общую сумму около 32 тысяч рублей. Из них в фонд "Живое сердце" на рытье колодцев в Африке - 7001 рубль тремя частями, а также иным лицам, которые просили о помощи через соцсети.

Он направил в МВД по Северной Осетии запрос в отношении Гуева. Из ответа ведомства следует, что «материалов проверок по преступлениям и правонарушениям экстремистского характера, а также преступлениям, связанным с финансированием терроризм и терроризма, не регистрировалось».

В ответе из Управления ФСБ по Северной Осетии также сообщается, что «Гуев в оперативной разработке УФСБ России по РСО-Алания не находится; сведениями о приверженности Гуева к радикальным формам ислама не располагают; информации о высказываниях Гуева или его действиях экстремистского характера не имеется; сведениями об имеющихся контактах Гуева с лицами или организациями, пропагандирующими радикальные формы ислама, подозреваемым или обвиняемым в экстремизме или терроризме, не располагают; сведениями об имеющихся контактах Гуева с лицами или организациями, финансирующими экстремистскую или террористическую деятельность в России и за ее пределами, не располагают».

Защита направила следствию ходатайство о прекращении уголовное дело в отношении Гуева за отсутствием состава преступления. «Ждем через 25 дней вызов в суд», - заключил Сайгитов.

Какими-либо комментариями остальных сторон процесса относительно информации, представленной адвокатом, "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ранее Георгий Гуев обращался к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обеспечить объективное расследование возбужденного в отношении него дела. Свою вину он полностью отрицает, заявляя, что делал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда «Живое сердце», занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова в Москве, где проживал с семьей в последние годы. Он работал в одной из крупнейших аудиторских компаний (KPMG), а последние два года экспертом строительной компании АО "Промстрой".

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.