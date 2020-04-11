Близкие Георгия Гуева пожаловались на затягивание следствия

11 апреля 2020, 07:02

Черемушкинский суд Москвы продлил арест уроженцу Северной Осетии Георгию Гуеву, обвиняемому в финансировании терроризма на месяц, до 13 мая. Его адвокат и близкие считают, что следствие затягивается без всяких на то оснований.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года, он был заключен под стражу. Следствие заявило, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В декабре суд в Москве продлил арест Гуева. Адвокат заявил о затягивании расследования по делу.

Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме, считает следствие. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявило следствие. Однако до обвинения дошла лишь сумма в 31,7 тыс руб. Сам Гуев вину отрицает, заявив, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Судебное заседание о продлении меры пресечения прошло 8 апреля в отсутствии самого обвиняемого, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Умалат Сайгитов.

«Сейчас по всей Москве вопросы продления разрешаются в отсутствии обвиняемых. По этому основанию обжаловать смысла нет. Это общая практика, связана с чрезвычайной ситуацией из соображения заботы за здоровье заключенных. Содержание под стражей продлили до 13 мая, до этого срока дело уже будет в суде», - сказал Сайгитов.

Следствие в качестве аргументов необходимости продления меры пресечения в виде стражи привело те же, что и ранее, отметил адвокат. «Аргументы те же: оперативные справки, что не успели выполнить то, что планировали на прошлом продлении. Следственные действия, если не считать перепредьявления обвинения, не проводились с момента задержания, то есть почти год. Наша позиция в том, что мы уже хотим в суд, хотим ознакомиться с делом и продолжить предметную работу. На новой неделе мы должны получить обвинительное заключение на руки. Сразу подготовлю ходатайство, где дам всему делу оценку и проведем анализ доказательств», - заключил Сайгитов.

Родные Гуева выражают недоумение необходимостью держать Георгия в СИЗО целый год.

«Следователь сказал, что обвинение будет новое, возможно какие-то эпизоды уберут. Мы сами ждем, чтобы посмотреть. Для чего им понадобился целый год, чтобы предъявить это обвинение? Учитывая, что ни Георгий, ни свидетели друг друга не знают», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» родной брат Георгия Гуева Хетаг.

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев в последние годы проживал с семьей в Москве и там окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Он работал в одной из крупнейших аудиторских компаний (KPMG), а в последние два года - в строительной компании АО "Промстрой".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.