Защита Гуева указала на отсутствие 50 миллионов в обвинении о финансировании ИГ*

14 февраля 2020, 16:44

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев, обвиняемый в финансировании терроризма, оставлен под арестом до 13 апреля. Следком предъявил ему обвинение в финансировании терроризма в размере 31,7 тысячи рублей. 50 миллионов, ранее заявленные следствием в деле, больше в нем не фигурируют, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", уроженца Северной Осетии Георгия Гуева задержали в Москве 16 мая 2019 года, он был заключен под стражу. Следствие утверждает, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". В декабре суд в Москве продлил арест Гуева. Адвокат заявил о затягивании расследования по делу и пообещал обжаловать решение суда.

Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков "Исламского государства"*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, объявленного в розыск по делу о терроризме, утверждают правоохранители. Ахмеднабиев, он же Абу Умар Саситлинский - известный дагестанский проповедник. "Исламскому государству"* он перевел не менее 50 миллионов рублей, заявило следствие. Гуев свою вину полностью отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Черемушкинский районный суд Москвы 12 февраля рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Георгию Гуева и оставил его под стражей до 13 апреля. Предварительное следствие подошло к завершению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гуева Виталий Гочиев.

"7 февраля Гуеву предъявлено обвинение, из которого следует, что он направлял денежные средства четверым лицам на общую сумму около 32 тысяч руб. Из них в Фонд "Живое сердце" на рытье колодцев в Африке - 7001 рублей тремя частями, а также иным лицам, которые просили о помощи через соцсети. С этими лицами Гуев не знаком, ему неизвестно было об их преступной деятельности или их участии в запрещенных организациях. В ходе предъявления обвинения стороной защиты были заявлены ходатайства о проведении очных ставок с этими лицами, поскольку Гуев не был с ними знаком, не вступал с ними в контакт, ни через переписку, ни лично. Ходатайства до настоящего момента [14 февраля] не удовлетворены и очные ставки не назначены. Все обвинение строится на показаниях скрытых свидетелей. Сторона защиты и обвиняемый с допросами свидетелей по делу не ознакомлены, поскольку дело с обвинительным заключением будет готово примерно через десять дней", - рассказал адвокат.

Виталий Гочиев отметил, что "ни о каких 50 млн рублей, о которых ранее заявлял СКР, речи нет". "Поскольку переводы были проведены в период до 2016 года, ему вменяют статью в старой редакции, предусматривающей наказание от четырех до влсьми лет лишения свободы", - сообщил адвокат.

Адвокат также отметил, что, по имеющимся у него сведениям, один из четверых свидетелей по делу Гуева отбывает наказание, в отношение двоих идет предварительное следствие, а еще одной - дело прекращено за отсутствием состава преступления. "Фамилии известны. О давлении на них неизвестно, поскольку мы не ознакомлены еще с допросами этих лиц", - сказал Гочиев.

Из вынесенного 7 февраля постановления о привлечении Гуева в качестве обвиняемого следует, что 2 января 2015 года, "находясь в неустановленном месте, обвиняемый перевел на карту на имя Нурпаши Бекболатова сумму в размере 24 тысяч рублей с осознанием того, что они предназначены на обеспечения организованных групп и НВФ, созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера...".

Согласно материалам следствия, тремя платежами Гуев перевел деньги на имя Анны Папушиной, которую следствие называет в постановлении "обеспечителем организованных преступных групп и НВФ в Сирии, занимающихся терроризмом".

12 февраля 2016 года Гуев также перевел 500 рублей в адрес Заиры Цховребовой. Следствие считает ее участницей финансирования терроризма при том, что уголовное дело в отношении девушки было прекращено за отсутствием состава преступления. Еще 200 рублей 6 февраля 2016 года Гуев перевел на имя Рафиги Гусейновой. Деньги, направленные Гусейновой, по мнению следствия, также предназначались для террористов. Гуеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК России (в ред. №352-ФЗ от 09.12.2010г.), следует из постановления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Напомним, ранее Георгий Гуев обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой обеспечить объективное расследование возбужденного в отношении него дела. Свою вину он полностью отрицает.

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев проживал с семьей в последние годы и там окончил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. Он работал в одной из крупнейших аудиторских компаний (KPMG), а в последние два года - в строительной компании АО "Промстрой".

Новости о влиянии ИГ на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.