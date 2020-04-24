"Аджара ТВ", фото media.ge

24 апреля 2020, 05:23

Правозащитники призвали прекратить давление на сотрудников "Аджара ТВ"

Журналист "Аджара ТВ" Теона Турманидзе была снята с эфира после критических публикаций в соцсетях в адрес политики руководства компании. Грузинская коалиция "За адвокатирование СМИ" призвала прекратить преследование сотрудников телевидения за расхождение с позицией администрации, а профильный профсоюз указал на нарушение внутренних правил телеканала.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет Общественного вещателя Аджарии назначил руководителем телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля в Батуми прошла акция протеста против нового руководства, ее участники заявили о несправедливом увольнении сотрудников телеканала. Организация "Международная прозрачность - Грузия" потребовала от прокуратуры расследовать заявления о давлении на журналистов, а "Центр по обучению и мониторингу прав человека" 1 марта призвал власти проявить интерес к процессам, протекающим на аджарской телекомпании. 13 апреля сотрудники телеканала подали коллективный иск к директору Георгию Кохреидзе с требованием отменить дисциплинарные взыскания и прекратить вмешиваться в работу журналистов.

Замдиректора Аджарского телевидения Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора изменить редакционную политику. Кохреидзе в свою очередь назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета компании проголосовали за упразднение четырех должностей, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Одна из ведущих новостной передачи "Мтавари" на "Аджара ТВ" Теона Турманидзе 11 и 14 апреля написала в соцсети Facebook критические заметки в адрес руководства телеканала. 20 апреля администрация "Аджара ТВ" издала для своих сотрудников правила позиционирования в соцсетях. 21 апреля Теона Турманидзе была снята с эфира, передал корреспондент "Кавказского узла".

 "[Я] не уволена, наверное, завтра мне скажут, что будет дальше", – сказала Турманидзе 23 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

Грузинская коалиция "За адвокатирование СМИ" указала на недопустимость преследования сотрудников телеканала за расхождение их позиции с позицией руководства. Соответствующее заявление организация разместила 22 апреля на своей странице в Facebook.

"Мы, организации – члены коалиции "За адвокатирование средств массовой информации", следим за продолжающимися тревожными процессами на "Аджара ТВ" и считаем, что преследование сотрудников происходит из-за их взглядов относительно политики руководства компании. 21 апреля директор телевидения Георгий Кохреидзе снял с эфира Теону Турманидзе. Как написала сама журналистка в Facebook, причиной решения стала ее позиция в соцсети. Следует отметить, что организация разместила правила позиционирования в соцсетях для сотрудников только 20 апреля", – сказано в сообщении организации, переведенном "Кавказским узлом".

"Тео Турманидзе была снята с эфира из-за дискредитации в социальной сети, нарушения внутренних правил телеканала о социальном поведении. Критика воспринималась как дискредитация. Но если вы издаете приказ 20 апреля, вы не можете наказать человека за действия, которые он совершил 14 апреля", – написал 21 апреля в Facebook председатель альтернативного профсоюза "Общественного вещателя Аджари" Малхаз Рехвиашвили.

Комментариями от руководства "Аджара ТВ" относительно снятия Теоны Турманидзе с эфира "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Смена руководства Аджарского телевидения происходит на фоне обвинений в шантаже", "Международная прозрачность" потребовала прекратить давление на журналистов в Аджарии", "Журналисты Аджарского телевидения заявили о политическом давлении руководства".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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