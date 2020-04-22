22 апреля 2020, 16:08

18 арестантов в Армении объявили голодовку

Арестованные в Ванадзоре фигуранты уголовных дел второй день отказываются принимать пищу в знак протеста против затягивания судебных процессов и предъявленных обвинений.

Голодовка началась 21 апреля, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Уголовно-исправительной службы Армении Нона Навикян. Она отметила, что арестованные голодают по разным причинам. "Это связано и с назначением даты судебных заседаний по уголовным делам, и с обоснованием их обвинения, и с процессом их уголовных дел, с чем арестованные не согласны", - рассказала Навикян.
По ее словам, руководство уголовно-исправительного учреждения "Ванадзор" убеждает обвиняемых прекратить голодовку.

О голодовке 18 человек в "Ванадзоре" сообщил сегодня на заседании парламента депутат от фракции "Процветающая Армения" Геворг Петросян. "Конституция Армении гласит, что жизнь и здоровье человека являются абсолютными правами и не подлежат ограничению ни в коем случае, в том числе, независимо от того, находится человек на свободе или в тюрьме", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Петросяна, сделанное в прямом эфире на парламентском канале в Youtube.

Петросян призвал правоохранительные органы оперативно отреагировать, выявить причины голодовки. Он подчеркнул, что голодающие пока только обвиняемые, а не осужденные, и на них распространяется презумпция невиновности.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года обвиняемый в разбое житель Армении добился голодовкой смены ареста на подписку о невыезде.

Примечание:

"Азербайджанский оппозиционер получил срок за видеоролик о полицейском", "Защита Манвела Григоряна заявила об ухудшении его состояния", "Защита потребовала освободить Кочаряна из СИЗО".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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