18 арестантов в Армении объявили голодовку

22 апреля 2020, 16:08

Арестованные в Ванадзоре фигуранты уголовных дел второй день отказываются принимать пищу в знак протеста против затягивания судебных процессов и предъявленных обвинений.

Нона Навикян. Она отметила, что арестованные голодают по разным причинам. "Это связано и с назначением даты судебных заседаний по уголовным делам, и с обоснованием их обвинения, и с процессом их уголовных дел, с чем арестованные не согласны", - рассказала Навикян. Голодовка началась 21 апреля, сообщила сегодня корреспонденту " Кавказского узла " пресс-секретарь Уголовно-исправительной службы Армении. Она отметила, что арестованные голодают по разным причинам. "Это связано и с назначением даты судебных заседаний по уголовным делам, и с обоснованием их обвинения, и с процессом их уголовных дел, с чем арестованные не согласны", - рассказала Навикян.

По ее словам, руководство уголовно-исправительного учреждения "Ванадзор" убеждает обвиняемых прекратить голодовку.

О голодовке 18 человек в "Ванадзоре" сообщил сегодня на заседании парламента депутат от фракции "Процветающая Армения" Геворг Петросян. "Конституция Армении гласит, что жизнь и здоровье человека являются абсолютными правами и не подлежат ограничению ни в коем случае, в том числе, независимо от того, находится человек на свободе или в тюрьме", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Петросяна, сделанное в прямом эфире на парламентском канале в Youtube.

Петросян призвал правоохранительные органы оперативно отреагировать, выявить причины голодовки. Он подчеркнул, что голодающие пока только обвиняемые, а не осужденные, и на них распространяется презумпция невиновности.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года обвиняемый в разбое житель Армении добился голодовкой смены ареста на подписку о невыезде.