22 апреля 2020, 16:08
18 арестантов в Армении объявили голодовку
Арестованные в Ванадзоре фигуранты уголовных дел второй день отказываются принимать пищу в знак протеста против затягивания судебных процессов и предъявленных обвинений.
О голодовке 18 человек в "Ванадзоре" сообщил сегодня на заседании парламента депутат от фракции "Процветающая Армения" Геворг Петросян. "Конституция Армении гласит, что жизнь и здоровье человека являются абсолютными правами и не подлежат ограничению ни в коем случае, в том числе, независимо от того, находится человек на свободе или в тюрьме", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Петросяна, сделанное в прямом эфире на парламентском канале в Youtube.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года обвиняемый в разбое житель Армении добился голодовкой смены ареста на подписку о невыезде.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"