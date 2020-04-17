Конфликт со стрельбой в Ингушетии очевидцы объяснили задержанием водителя

17 апреля 2020, 11:16

Инцидент, во время которого силовики применили оружие, некоторые пользователи Instagram приняли за задержание нарушителя режима самоизоляции в Ингушетии. На видео, опубликованном в соцсети, показано задержание нетрезвого водителя, разъяснили очевидцы.

Видеозапись инцидента опубликована 15 апреля, в частности, в Instagram-паблике "Чечня онлайн", насчитывающем 40,6 тысячи подписчиков. На кадрах видна толпа из нескольких десятков мужчин и сотрудники ДПС. Мужчины ожесточенно спорят между собой и с полицейскими, один из силовиков стреляет в воздух из пистолета-пулемета, после чего полицейские уводят одного из мужчин в сторону поста ДПС. За кадром при этом по-прежнему слышны возмущенные возгласы и одиночные выстрелы.

Авторы некоторых комментариев к видео задались вопросом, чем вызван инцидент. Предположение, что на видео показан момент задержания нарушителя карантина, вызвал недоверие не менее десятка пользователей соцсети.

"Это не из-за карантина, а по другой причине. Банальная бытовуха", - написал, в частности, gordlo_7777_001. "Гражданский с сотрудником зацепились, по личным мотивам!" – предположил aushev_999.

Инцидент произошел в Ингушетии 14 апреля, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правоохранительных органов Муса. По его словам, перед этим полицейские, дежурившие на блокпосту "Маяк", обратили внимание на автомобиль, который на высокой скорости то и дело выезжал на встречную полосу.

"Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, но это ему не удалось сделать. Когда сотрудники ДПС подошли к машине, то им не нужно было даже проводить освидетельствование на алкоголь с помощью алкотестера - было ясно, что водитель находится в нетрезвом состоянии", - сообщил силовик.

По его словам, сотрудники ДПС попросили водителя выйти из машины и пройти в здание поста, но тот отказался покинуть салон, тогда правоохранители вынудили его выйти из машины.

Мужчина активно сопротивлялся полицейским, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" очевидец инцидента Минкаил, житель селения Верхние Ачалуки. "Этот конфликт тут же собрал большое количество людей, на этом перекрестке всегда много машин. Одни стали заступаться за водителя, другие за сотрудников ДПС. Короче говоря, началась потасовка. Чтобы утихомирить толпу, один из сотрудников произвел выстрел. В конце концов, нарушителя чуть ли не волоком затащили в дежурку. Я видел, что некоторые снимали происходящее на телефон. Потом видео появилось в соцсетях. Но некоторые комментарии меня удивили, что, мол, так в Ингушетии разгоняют нарушителей карантина. Никого не разгоняли", - рассказал Минкаил.

Задержанный водитель перед этим был на свадьбе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" знакомый водителя, житель Малгобека Мухарбек Алиев. "Поэтому он был в состоянии сильного опьянения. [...] Две с небольшим недели назад этот же водитель был задержан, когда он находился за рулем в таком же состоянии", - сказал Мухарбек Алиев.

На сайте МВД по Ингушетии с 14 по 17 апреля опубликовано лишь одно сообщение о задержании нетрезвого водителя, оно датировано 16 апреля. "Отделом дознания МВД по Назрановскому району 15 апреля 2020 года возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении 53-летнего жителя села Кантышево, ранее 26 марта уже привлекавшегося к административной ответственности за это же. Теперь возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - говорится в сообщении. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями от пресс-службы МВД по Ингушетии и не может утверждать, что речь в пресс-релизе идет о герое видеоролика.

Статья 264.1 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. К 16 апреля число инфицированных в республике достигло 153, четыре пациента умерли.

В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".