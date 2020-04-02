02 апреля 2020, 16:22

Две женщины осуждены по делу о продаже ребенка в Чечне

Суд приговорил к четырем годам колонии жительниц Чечни и Ингушетии, признав их виновными по делу о продаже новорожденного. Жительнице Чечни, купившей младенца, наказание отсрочено.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта стало известно о передаче в суд дела жительниц Ингушетии и Чечни, обвиненных в купле-продаже новорожденного.

По версии следствия, в январе 2019 года 50-летняя жительница Ингушетии за 650 тысяч рублей продала младенца жительнице Урус-Мартановского района Чечни. В апреле 2019 года жительница Ингушетии была задержана в Чечне и арестована.

Суд признал 51-летнюю жительницу Урус-Мартановского района и 50-летнюю жительницу Ингушетии виновными по ч.2 ст.127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Чечни.

Обе женщины приговорены к четырем годам колонии. При этом жительнице Чечни, которая "активно способствовала раскрытию и расследованию преступления", суд отсрочил наказание "до достижения её малолетней дочерью, 2015 года рождения, четырнадцатилетнего возраста", говорится в публикации, размещенной на странице ведомства в Instagram.

Часть 2 ст.127.1 УК РФ предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Публикация прокуратуры набрала за три часа более 6,8 тысячи просмотров, под ней размещено 207 комментариев. Их авторы единодушно одобрили решение суда. "Заслуженное наказание", - написал, в частности, alkhazurtunkaev. "Справедливое наказание!" – согласилась baitaevamilana.

Представители осужденных (по состоянию на 16.20 мск) участия в обсуждении приговора не приняли.

Примечание:

"Жительница Анапы обвинена в убийстве ребенка", "Женщина заподозрена в продаже новорожденного в Кабардино-Балкарии", "Полиция Грузии заподозрила иностранку в торговле детьми".

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