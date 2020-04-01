Число зараженных коронавирусом на Кубани выросло до 22

01 апреля 2020, 17:52

Пять новых случаев инфицирования коронавирусом подтверждены в Краснодарском крае, число зараженных составило 22. Выздоровели трое пациентов.

Как писал "Кавказский узел", число зафиксированных в Краснодарском крае случаев заражения коронавирусом 31 марта составляло 17 человек, двое выздоровели. Поскольку одна пациентка лечилась в Москве, в больницах оставались 14 пациентов, двое из них в тяжелом состоянии.

31 марта в Краснодарском крае был введен карантин, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" также шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новосибирский научный центр "Вектор" к сегодняшнему дню подтвердил 22 случая заражения коронавирусом. Краевой Центр гигиены и эпидемиологии получил еще 26 предварительно положительных результатов тестов, которые также будут проверены в Новосибирске. Всего в крае проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию.

В стационарах Кубани остаются 212 человек, в том числе 62 ребенка. По месту жительства под наблюдением врачей поликлиник находятся 4194 местных жителя. В обсерваторах размещены 48 человек – трое в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, сообщил сегодня на своем сайте Минздрав Краснодарского края.

В таблице на официальном сайте для информирования россиян о коронавирусе, "Стопкоронавирус", по состоянию на 17.30 мск 1 апреля также указаны 22 зараженных в Краснодарском крае. В графе с выздоровевшими указаны три человека. С 31 марта в Краснодарском крае подтверждены пять новых случая заражения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".