Виновному в обрушении Федоровского гидроузла назначили четыре года колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вступил в силу приговор бывшему первому заместителю директора ФГБУ "Кубаньмелиоводхоз" Сергею Якубе, осужденному на четыре года колонии общего режима за превышение полномочий с причинением тяжких последствий.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2022 года в Абинском районе Краснодарского края произошло обрушение Федоровского гидроузла, на котором проводились работы по реконструкции. В июне на Федоровском гидроузле восстановили временную насыпную дамбу, чтобы собрать урожай риса.

Авария на Федоровском гидроузле привела к неурожаю риса в Краснодарском крае. В связи с этим рост цен на рис мог составить от 10 до 30 процентов. Неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья.

Суд установил, что в апреле 2022 года по вине бывшего замруководителя учреждения, который дал подчиненным неправомерное указание, рухнула плотина Федоровского гидроузла, входящего в оросительную систему для выращивания риса, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

По версии следствия и суда, Сергей Якуба, занимая должность первого заместителя директора "Управление Кубаньмелиоводхоз", нес ответственность за безопасность Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. Превысив свои полномочия, 21 апреля 2022 года господин Якуба лично отдал распоряжение сотрудникам повысить уровень воды выше плотины по течению, чтобы подать ее на оросительную систему во время ремонта плотины. Через несколько часов сооружения Федоровского гидроузла рухнули под напором воды, информирует издание.

"Техногенная катастрофа привела к длительной остановке производственного и сельскохозяйственного процессов, снижению плановых посевных площадей риса и создала угрозу стабильности продовольственной безопасности как региона, так и страны в целом", - говорится в сообщении пресс - службы судов региона.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции счел приговор районного суда законным и справедливым. Он оставлен без изменений и вступил в силу.