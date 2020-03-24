24 марта 2020, 23:23

Арест двух астраханских министров продлен на три месяца

Суд в Ростове-на-Дону сегодня продлил сроки ареста бывшему главе правительства Астраханской области Расулу Султанову и экс-министру финансов региона Виталию Шведову, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как информировал "Кавказский узел", глава правительства Астраханской области Виталий Шведов и его предшественник на этом посту, областной министр финансов Расул Султанов подозреваются в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов в бюджет региона. В конце декабря 2019 года арест Султанова и Шведова был продлен до 25 марта.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня продлил арест Султанову и Шведову. "Срок содержания под стражей Султанова и Шведова продлен до 25 июня включительно", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По версии следствия, Султанов и Шведов от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

Напомним, что и.о. вице-губернатора Астраханской области Расул Султанов ушел в отставку по собственному желанию 10 июня 2019 года. Освободившийся пост занял министр финансов региона Виталий Шведов. Оба были задержаны 26 июня.

Комментариями от Расула Султанова и Виталия Шведова и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Риелтор в Астрахани подозревается в крупной афере с земельными участками""СКР подозревает сельского чиновника из Астраханской области в мошенничестве с земельными участками""Бывший мэр Камызяка осужден за мошенничество на три года условно".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент «Кавказского узла» 

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