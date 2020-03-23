Асламбек Паскачев. Фото: кадр сюжета "Вестник Кавказа" https://www.youtube.com/watch?v=xeIDBJz5wZU

23 марта 2020, 23:36

Конгресс народов Кавказа отверг связь дела Паскачева со своей работой

В Российском конгрессе народов Кавказа обескуражены уголовным преследованием Асламбека Паскачева, но не связывают его уголовное преследование с деятельностью организации, сообщил соучредитель РКНК Руслан Курбанов.

Как писал  "Кавказский узел", суд в Москве 20 марта постановил отправить под домашний арест председателя совета общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбека Паскачева, заподозренного в мошенничестве. Защитники Паскачева убедили суд не помещать его под домашний арест, а ограничиться запретом пользоваться интернетом и самовольно выезжать из Москвы, рассказал сегодня его адвокат.

Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" - организация, созданная в марте 2007 года с целью содействия нормализации и развитию межнационального диалога, общественного представительства кавказских народов, объединения усилий общественности и госструктур по интеграции кавказцев и конструктивному использованию их потенциала в России, говорится на сайте конгресса. Асламбек Паскачев также является профессором кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при российском правительстве. 

Российский конгресс народов Кавказа (РКНК) готовит обращение в связи с уголовным преследованием Асламбека Паскачева, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе организации. Содержание обращения до его публикации представители организации не раскрывают.

Представители РКНК не знают причин задержания Асламбека Паскачева и того, что ему вменяется, сообщил соучредитель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов. «Члены РКНК получают информацию о случившемся из СМИ», - сказал он.

Курбанов отметил, что Асламбек Паскачев не является руководителем РКНК. "Официальным главой РКНК согласно всем юридическим документам является Алий Тоторкулов. Паскачев возглавляет совещательный орган при Конгрессе - Высший совет РКНК. Это своеобразный Совет старейшин, в который входят уважаемые на Кавказе люди с совещательным голосом. Они не управляют делами РКНК, не принимают решения, которыми бы руководствовался конгресс», - рассказал активист. Курбанов добавил, что Паскачеву также предлагалось войти в Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям.

По словам Курбанова, руководство и члены РКНК обескуражены случившемся. «Мы все надеемся на справедливое рассмотрение этого дела», - сказал он. Руслан Курбанов уверен, что претензии к Паскачеву не связаны с работой РКНК, поскольку ни он сам, ни другие члены совета организации не реализовывали проекты по линии конгресса и не имели в рамках организации своего бюджета.

"Паскачев до прихода в РКНК был профессором кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при правительстве России. Он также возглавлял журнал по налоговой политике. Параллельно Паскачев возглавлял ряд организаций, которые связаны с решением проблем мигрантов. Насколько мы понимаем, претензии к нему предъявлены не из-за работы в РКНК или помощи мигрантам, а по сюжетам, связанным с налоговыми делами, в которые он был вовлечен до прихода в РКНК», - пояснил он.

После задержания Паскачева РКНК продолжает свою работу в полноценном режиме, отметил Курбанов. «У нас еженедельно проводятся мероприятия, встречи с национальными общинами и молодежью. Вчера я проводил встречу в Ростове с кавказскими общинами, нашими активистами. До этого была встреча в Набережных Челнах. От претензий главе Высшего совета РКНК оперативная деятельность конгресса не зависит», - подчеркнул он.

Глава РКНК Алий Тоторкулов, как и ряд других членов конгресса, оказался недоступен для комментариев.

Асламбек Паскачев на последних президентских выборах был доверенным лицом Владимира Путина. Среди других подозреваемых, с которым запрещено общаться Асламбеку Паскачеву - бывший сотрудник министерства по налогам и сборам Рахман Шайдаев. Шайдаева Басманный суд постановил поместить в СИЗО, сообщал поздно вечером 20 марта "Коммерсант". 

РКНК не отличился активной деятельностью в последний год

Общественный деятель из Дагестана Гамзат Хангишиев, который входил в состав президиума РКНК до конца 2018 года, не смог сказать ничего определенного ни о деле против Паскачева, ни о его деятельности в организации.

«О деятельности конгресса и о деятельности Паскачева я ничего не знаю. Вообще не знаком с тем, чем конгресс сейчас занимается. Паскачева знаю и уважаю как старейшину, переживаю о его здоровье», - сказал Хангишиев корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один бывший участник РКНК, представитель Южной Осетии Таймураз Гобозов также не владеет информацией о деятельности конгресса в последний год. «Я, наверное, за 2019 год вообще не читал новости о конгрессе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Завершено следствие по делу Вячеслава Дерева", "Предварительное заседание по делу бизнесмена из Чечни Адама Тарамова назначено на 16 августа", "В Пугачеве требовавшие депортации уроженцев Северного Кавказа разблокировали трассу".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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