Арестован глава Российского конгресса народов Кавказа

Суд в Москве постановил сегодня отправить под домашний арест председателя совета общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбека Паскачева, заподозренного в мошенничестве.

Паскачев будет находиться под домашним арестом до 18 мая, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Асламбек Паскачев не только возглавляет Конгресс народов Кавказа, но и является членом Общественной палаты России и профессором кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при российском правительстве. Он известен своими предложениями предоставить "миграционную амнистию" для нелегальных мигрантов, чтобы интегрировать их в общество, передал сегодня ТАСС.

Паскачев заподозрен в покушении на мошенничество в особо крупном размере, со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщило сегодня агентство городских новостей "Москва". Судебное заседание по ходатайству следствия о домашнем аресте прошло сегодня, указано на сайте Басманного суда Москвы. На сайтах Следственного комитета и Управления Следкома по Москве к 16.35 мск 20 марта не появилось информации об этом деле.

Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" - организация, созданная в марте 2007 года с целью содействия нормализации и развитию межнационального диалога, общественного представительства кавказских народов, объединения усилий общественности и госструктур по интеграции кавказцев и конструктивному использованию их потенциала в России, говорится на сайте конгресса. Комментариев относительно ареста Асламбека Паскачева там по состоянию на 16.35 мск 20 марта нет.