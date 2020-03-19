Участники семинара во Владикавказе указали на препоны в работе журналистов

19 марта 2020, 12:27

Североосетинские журналисты нередко сталкиваются с необоснованными ограничениями при освещении судебных процессов, а юридическая неграмотность чиновников приводит к запретам посещать мероприятия без аккредитации, констатировали 18 марта участники семинара о правах журналистов.

18 марта во Владикавказе прошел семинар на тему "Права и обязанности журналистов в современном обществе. Опыт правоприменительной практики и реальность". Его организовали Союз журналистов Северной Осетии, Центр защиты прав СМИ, издательство "Абета" и республиканская газета "Пульс Осетии". Вела семинар медиа-юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

Важной проблемой для журналистов остаются претензии за распространение порочащих сведений, указала корреспонденту "Кавказского узла" ведущая семинара, старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова. "Если брать по категориям судебных дел, которые мы ведем, то несмотря на все последние вызовы, связанные с экстремизмом, с распространением информации о детях-жертвах и с другими серьезными нарушениями, лидирующие позиции все равно занимает диффамация. Это иски, которые предъявляют и обычные граждане, и юридические лица, компании в связи с ущемлением их репутации и распространением о них каких-то недостоверных и порочащих сведений", - пояснила она.

По словам Кузевановой, проблему для журналистов представляет неопределенность многих законов и связанная с ними судебная практика - "применяют, как хотят". "Сейчас журналистов больше интересуют вопросы, связанные с нарушениями, которые контролируют государственные органы. За это им грозит и административная ответственность с огромными штрафами, и уголовная ответственность. Эти законы очень неопределенные. Часто, читая их, журналисты не очень понимают, как им правильно их соблюдать: например, как правильно писать о деле над экстремистом, чтобы самих журналистов потом не привлекли за экстремизм", - рассказала Светлана Кузеванова.

И.о. редактора сайта Е-osetia Залина Бедоева назвала семинар полезным. "Из всех направлений новостей больше всего опасений с юридической точки зрения у меня, как у редактора, вызывает сфера, связанная с силовыми структурами - когда ты не знаешь какие-то моменты, боишься попасть в просак, а то и на штраф", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты сталкиваются с правовой безграмотностью чиновников в таких вопросах, как аккредитация, указал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Пульс Осетии" Андрей Донченко. С другой стороны, по его словам, не все журналисты знают свои права, и нередко нуждаются в подсказках юристов. "По праву на изображение был прецедент, когда один публичный человек хотел обратиться в суд за незаконное, по его мнедиффанию, использование изображения, и юристами Центра защиты прав СМИ был подготовлен ответ на претензию", - отметил он.

Права журналистов нарушаются часто, считает главный редактор информационного портала "Абон" Элина Сугарова. "На семинаре я услышала о таких фактах, которые происходили и в моей профессиональной деятельности, но тогда я не знала, что были нарушены мои права. Нам разъяснили, что отсутствие аккредитации не является основанием не пускать журналистов на мероприятие, хотя мы постоянно с этим сталкиваемся", - сказала Элина Сугарова корреспонденту "Кавказского узла".

Она также указала на проблемы, с которыми сталкиваются североосетинские журналисты, освещая судебные процессы. "Для нашей республики это очень актуальный блок, я не раз слышала от коллег о запрете посещать открытые судебные заседания. У меня самой была ситуация, где я выступала ответчиком, и мне пытались запретить вести диктофонную запись. Происходили нарушения, когда журналистов не пускали [в зал суда], ссылаясь на отсутствие мест в зале суда - оказывается, в этом случае мы можем требовать, чтобы слушание перенесли в более просторный зал", - сказала Сугарова.

Главред "Абона" также раскритиковала законодательную норму, согласно которой ответ на журналистский запрос чиновники дают в течение семи дней. "Это прошлый век. Может быть, если бы у нас газета выходила раз в неделю, нас бы это устраивало. Сегодня это уже не отвечает требованиям времени", - указала она.