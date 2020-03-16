Жительница Дагестана задержана после возвращения из Сирии

16 марта 2020, 19:44

Жительница Кизляра, которая 14 марта с двумя детьми прибыла из Сирии, арестована по подозрению в причастности к боевикам. Дети тяжело переживают разрыв с матерью, психологическая помощь им не оказывается, рассказал отец арестованной.

Как писал «Кавказский узел», 29-летняя жительница города Кизляра Эльмира и две ее дочери шести и четырех лет прибыли в Грозный авиарейсом из Стамбула 14 марта, где ее встретили родственники. В лагере Аль-Холь в Сирии женщина вместе с детьми оказалась после смерти мужа. Вызволить их оттуда удалось после вмешательства главы Чечни, к которому обратились близкие девушки, сообщил ранее сотрудник Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.

Эльмира находилась в розыске по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах Дагестана.

«Девушка должна была прилететь еще неделю назад, но каждый раз вылет переносился. После возвращению в Россию она была задержана», - рассказал источник.

Часть 2 статьи 208 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В примечании к данной статье говорится, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Родственники намерены добиться домашнего ареста или освобождения девушки под подписку о невыезде, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» ее отец Расул Кенжибулатов. Он встретил дочь в Турции и вместе с ней прилетел в Грозный, а оттуда они направились в Дагестан.

«В 2016 году дочка была объявлена в розыск. Тогда на всех, кто уезжал в Сирию, возбуждали уголовные дела за участие в террористических и незаконных вооруженных формированиях. Суд тогда заочно постановил арестовать ее на два месяца», - пояснил мужчина.

По его словам, дочь знала, что в России ее ждет уголовное преследование. «Остаться в Турции можно было. Но дочка настаивала, что хочет вернуться домой, на родину. Она знала, что здесь ей может грозить тюрьма, но она понадеялась на справедливость. Ни в каких боевых действиях она не участвовала. Ей три месяца оставалось, чтобы закончить медицинскую академию, но она бросила учебу и, рискуя своим здоровьем, поехала в Сирию за своим ребенком», - рассказал Расул Кенжибулатов.

По его словам, в Сирии Эльмира вместе с детьми все время перебиралась из одной деревни в другую, убегая от авиаударов. За время нахождения в Сирии и девушка, и дети сильно исхудали, отметил отец.

В настоящее время, рассказал он, Эльмира находится в изоляторе временного содержания Тарумовского района. Сегодня, пояснил мужчина, адвокат направил следователю ходатайство об изменении меры пресечения Эльмире, чтобы она могла находиться рядом с детьми.

«Младшая девочка постоянно плачет, не может успокоиться. Она сильно привязана к матери, никогда не отходила от нее. А сейчас никого не подпускает к себе, а только иногда играет со старшей сестрой. Постоянно спрашивает и ищет свою маму», - отметил Расул Кенжибулатов.

Никакой психологической помощи детям со стороны социальных служб не оказывается, добавил мужчина. «Ни один психолог, ни один детский врач, ни представители какой-либо социальной службы до сегодняшнего вечера не пришли к детям, чтобы посмотреть их состояние», - подчеркнул мужчина.

Напомним, 10 марта эвакуированные из сирийского лагеря Аль-Холь две женщины и четверо детей одной из них вернулись в Чечню, полиция начала проверку в отношении них. 7 февраля стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки из этих 26 детей вернулись домой в Астрахань, а еще двое детей, чьи родители погибли в Сирии, вечером того же дня авиарейсом из Москвы были доставлены в Грозный и переданы на попечение родственников.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

"Кавказский узел" ранее писал о судьбе уроженки Дагестана Муслимат Курбановой, добровольно вернувшейся из зоны вооруженного конфликта в Сирии. Она была осуждена на восемь лет лишения свободы с отсрочкой наказания до 14-летия ее ребенка. В делах, связанных с терроризмом, суды почти не проверяют требование о достаточности доказательств, и в результате семейная жизнь с участником незаконного вооруженного формирования приравнивается к преступлению - пособничеству боевику или даже участию в НВФ, прокомментировал процесс по делу Курбановой адвокат Ринат Гамидов.