Посетители мусульманской ярмарки в Волгограде отметили высокое качество халяльной продукции

15 марта 2020, 04:38

Более пяти тысяч человек посетили впервые открывшуюся в Волгограде ярмарку халяльной продукции. Опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы отметили доступные цены и высокое качество товаров, но пожаловались, что в регионе не развита сеть таких магазинов и купить халяльные товары практически негде.

С 13 по 15 марта в Волгограде проходит Межрегиональный форум мусульманской культуры. В его рамках организован халяль-маркет, проводятся семинары по исламскому бизнесу, мастер-классы и встречи с духовными лицами. Форум проводится впервые на юге России.

Проводится Межрегиональный форум мусульманской культуры в здании волгоградского Дворца спорта. 14 марта форум начал свою работу в 10.00 по местному времени (09.00 мск). На входе посетители предъявляли администратору пригласительные билеты. Те, у кого приглашений не было, покупали билеты в кассе по 150 рублей, передает посетивший форум корреспондент "Кавказского узла".

"В основном приходят с приглашениями, так как мы их широко распространили по всем общественным организациям, мечетям, в общественном транспорте", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" администратор, добавив при этом, что журналисты проходят бесплатно.

В огромном зале Дворца спорта разместили свои экспозиции и торговые ряды 50 компаний, производящих халяльную продукцию.

В первом ряду продавали парфюмерию, ювелирные изделия, мусульманские газеты и одежду, во втором и третьем ряду – продукты питания: десятки сортов башкирского меда, маринованные и сушеные грибы Алтая, халяльные кондитерские изделия и фастфуд, орехи и сухофрукты, концентрированные соки и сухой кисель из Самарской, Саратовской областей и республик Северного Кавказа.

В нескольких отделах Дагестана продавались мясные изделия – в основном вяленую конину и колбасы из мяса птицы. Воздух был насыщен ароматами восточной парфюмерии и запахом жареного мяса, исходящего из кухни халяльного фастфуда.

Килограмм сушеных грибов стоил от 3,5 тысячи до шести тысяч рублей, кураги - от 200 до 300 рублей, фундука и миндаля – 900 рублей. На вакуумной упаковке вяленой конины (200 грамм) был наклеен ценник "200 рублей".

Мусульманские платья из Москвы и Казани, по словам продавцов, продаются "по выставочным ценам", то есть на 30% дешевле магазинных цен. Их стоимость колеблется от трех до семи тысяч рублей.

Недорогие товары были на прилавке волгоградского регионального общества "Русско-азербайджанское содружество": стакан чая – десять рублей, блин с мясом – 60 рублей, булочка со специями – 60 рублей, пахлава за 300 грамм – 350 рублей.

Посетители выставки отметили качество халяльной продукции

Посетители мероприятия поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями и рассказали, почему решили посетить его.

"Цены тут самые разные – от вполне демократичных до весьма высоких. Но качество всех продуктов отменное. Я все, что мог, перепробовал, купил полную сумку продуктов. Потратил уже две тысячи рублей", - сказал 37-летний житель Волжского Алексей Фролов.

Алексей, по его словам, работает водителем фуры и часто ездит в командировки на Северный Кавказ, поэтому с халяльной продукцией знаком давно. "У меня жена и пятилетняя дочь. Привожу им с Кавказа восточные сладости. Мы пристрастились жарить картошку на курдючном сале, баранину всегда привожу с командировок - в Дагестане она очень хорошая. В нашем городе такую продукцию не купишь. Жаль, что халяльная ярмарка только три дня - нам такие продукты по душе, готовы их всегда покупать", - заявил Алексей.

Екатерина Лебедева и Ольга Зайналова приехали на ярмарку из Краснослободска. Их мужья – мусульмане, приглашения на форум они получили в мечети. Мужчины не смогли сопровождать жен на форум, так как в субботу у них рабочий день.

"У нас межкультурное общение на уровне семьи. Ничего необычного в халяльных продуктах мы не видим, нам это все знакомо. Вот только неудобно то, что купить в Волгограде такие продукты сложно, торговая сеть еще не развита", - рассказала Екатерина Лебедева.

"Мы купили парфюмерию. Запах замечательный, качество очень хорошее. И цена за качество тоже хорошая, в смысле, немаленькая", - пошутила Ольга Зайналова.

32-летний Абубакар Илеусинов прохаживался между рядами и продавал российскую газету "Ас-Салам" по 50 рублей за экземпляр. Он рассказал, что работает представителем газеты в Палласовке. Долгое время Илеусинов работал разнорабочим, бывал в разных городах России, однако в последнее время осел в Волгоградской области. По его словам, он родился в смешанной семье: его отец - литовец, мать - казашка.

"Форум этот очень важен для мусульман нашей области. Мы здесь общаемся. Общаемся и с представителями других религий. В нашей области нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов, я давно про такие не слыхал. В Палласовке у нас две мечети - вполне достаточно. Проблема только в том, что халяльные продукты не купишь нигде, нужно их заказывать, доставать в других регионах", - отметил он.

К Абубакару подошла девушка и приобрела газету. Она представилась Анастасией Бескровной и призналась, что в газете ее заинтересовала статья "Осторожно, смартфон!".

Бескровная рассказала, что четыре года работала в Москве, но вынуждена была вернуться в Волгоград, сейчас она временно безработная, тогда как по специальности - дизайнер интерьера.

"Хочу узнать, что мусульмане думают об опасности современных гаджетов. Ну и халяльная продукция, которая тут в изобилии представлена, также соответствует моему образу жизни, так как она натуральная, без химических добавок", - пояснила девушка.

По ее словам, о форуме она узнала из рекламы в общественном транспорте, и ее не удивил факт, что мусульманский форум проходит в Волгограде.

"Да, в нашей области подавляющее большинство жителей православные. Но такие форумы очень полезны. Нужно расширять горизонты нашего кругозора. Мне, например, всегда интересно узнавать что-то новое о других культурах и религиях. Хотя я не всегда лояльна к некоторым из них", - призналась Бескровная.

По словам шеф-повара одной из компаний халяльного фастфуда Максима Лукова, их продукция пользуется огромным спросом. "Халяльная еда - она ведь ценна не только в религиозном плане, но и качественная сама по себе", - рассказал он.

Он признался, что за всю свою жизнь в Волгограде "ни разу не сталкивался с межнациональными и межрелигиозными конфликтами". "У нас мирный город, много национальностей здесь живет. И живут они между собой мирно. Надеюсь, так будет всегда", - отметил Луков.

Пенсионерка Альфия Сулейманова приехала из Казани, чтобы помочь своей московской племяннице продать коллекцию мусульманских платьев. Женщина рассказала, что большую часть своей жизни прожила на Дальнем Востоке и лишь недавно решила переехать в Казань.

"Вчера и сегодня хорошо раскупали платья. И, вы знаете, не только мусульманки покупали, но и русские девушки. Им нравятся качество материала, практичный и стильный дизайн. Так что мусульманские платья по душе всем", - рассказала она.

Молодой человек, представившийся Андреем, сообщил, что проживает с родителями в Котельниковском районе, а работает в Волгограде электриком в автомастерской. По его словам, он "с большой настороженностью" относится к подобным форумам.

"Специально зашел сюда, чтобы послушать выступающих. Вчера много говорили про ислам. Понравилось то, что во всех выступлениях звучали призывы к межконфессиональному миру", - отметил Андрей.

В конференц-зале, расположенном за выставочно-торговыми рядами, в полдень началась лекция "Производство и утилизация промышленной продукции с учетом норм Ислама". Выступал кандидат экономических наук Гаяз Акчурин. Его слушали около 30 мусульман – мужчин и женщин. Некоторые конспектировали лекцию, одна девушка записывала выступление оратора на видеокамеру.

"Очень интересные лекции. Вчера (13 марта), например, с большой пользой для себя слушал рассказ о сертификации халяль. Сегодня обещают о правилах прохождения этой сертификации рассказать. Мне, как предпринимателю, это очень интересно, так как можно спрос на продукцию значительно расширить, очень выгодно. В нашем регионе эта тема не развита, можно заполнить лакуну. Хотя и не простое это дело – сертификация", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" во время перерыва глава мясоперерабатывающего предприятия Сергей Ханбеков.

В это же время в женском молитвенном зале проходил мастер-класс "Подарки к Рамадану". Три молодые мусульманки обучались искусству изготовления мусульманских подарков, а рядом на полу играл в машинки маленький мальчик.

До пяти тысяч человек посещают форум каждый день

Подобное мероприятие проводится на юге России впервые, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница ООО "Выставочный комплекс "ВолгоградЭКСПО", которая является инициатором проведения межрегионального форума в Волгограде, Мария Лазарева.

"Раньше на юге России подобных форумов не было ни в одном из регионов. Мы искали новые направления в нашей выставочной работе, проанализировали опыт российский и зарубежный и пришли к выводу, что сфера халяльного бизнеса развивается интенсивно. Нашу идею о проведении этого форума поддержала администрация области и Центральное духовное управление мусульман России. И вот форум состоялся. Из десяти регионов страны свои экспозиции и халяльную продукцию сюда привезли 50 компаний. Каждый день форум посещают до пяти тысяч волгоградцев", - рассказала она.

По ее словам, сегодня, 15 марта, на форуме состоится конкурс чтецов Корана среди детей, а в молитвенных залах пройдет намаз.

Муфтий Волгоградской области Ильяс Биктимиров назвал форум "приглашением к диалогу между мусульманами и представителями других религий".

"Такое общение очень полезно. Мы много делаем также для профилактики экстремизма, для борьбы за здоровый образ жизни. Инициативу организаторов форума мы всецело поддержали и в будущем будем сами выходить (на областную администрацию) с подобными инициативами", - пообещал Биктимиров.

По его словам, в Волгоградской области проживает более 350 тысяч мусульман. При этом в регионе насчитывается 36 мечетей и молельных комнат, что, по словам муфтия, "очень мало".

При этом сотрудник пресс-службы аппарата губернатора области озвучил корреспонденту "Кавказского узла" несколько иные цифры. По его словам, пять процентов жителей региона относят себя к мусульманам, а это около ста тысяч человек, при этом в области насчитывается лишь около 30 мечетей и молельных комнат.