Газовая компания в Махачкале оштрафована за необоснованное начисление задолженностей

12 марта 2020, 04:26

Суд оштрафовал на 90 тысяч рублей компанию «Газпром межрегионгаз Махачкала», которая не откорректировала начисленные жителям Дагестана суммы задолженностей за газ по требованию жилинспекции.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура оценила в три миллиарда рублей лишние начисления за газ в Дагестане в 2018-2019 годах. Более 50 миллионов рублей безосновательно были начислены за электричество, сообщило 11 марта ведомство. По итогам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Девять жителей Дагестана обратились в 2019 году в государственную жилищную инспекцию, восемь из них пожаловались на необоснованные начисления за газ, один – на непоступление производимых им платежей за топливо на его лицевой счёт, сообщило 11 марта надзорное ведомство на своем сайте.

После проверки жалобы местных жителей подтвердились, и жилинспекция потребовала от газовой компании произвести корректировку необоснованно начисленных задолженностей, а также зафиксировать в информационном листке платёж за потреблённый газ. Предписание компания не выполнила, поэтому жилинспекция направила в суды протоколы по административной статье о невыполнении в срок законного предписания об устранении нарушений (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ), говорится в сообщении.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 20 тысяч рублей штрафа для юридических лиц.

Мировые судьи признали компанию виновной, и по каждому случаю нарушений назначили по 10 тысяч рублей штрафа. "Общая сумма штрафов, назначенная газовой компании за неисполнение предписаний инспекции, составила 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Большая часть постановлений уже вступила в законную силу, отмечает ведомство.

Компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» не прокомментировала это заявления госжилинспекции на своем сайте с 4.00 мск 12 марта.