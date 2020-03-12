12 марта 2020, 04:26

Газовая компания в Махачкале оштрафована за необоснованное начисление задолженностей

Суд оштрафовал на 90 тысяч рублей компанию «Газпром межрегионгаз Махачкала», которая не откорректировала начисленные жителям Дагестана суммы задолженностей за газ по требованию жилинспекции.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура оценила в три миллиарда рублей лишние начисления за газ в Дагестане в 2018-2019 годах. Более 50 миллионов рублей безосновательно были начислены за электричество, сообщило 11 марта ведомство. По итогам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Девять жителей Дагестана обратились в 2019 году в государственную жилищную инспекцию, восемь из них пожаловались на необоснованные начисления за газ, один – на непоступление производимых им платежей за топливо на его лицевой счёт, сообщило 11 марта надзорное ведомство на своем сайте.

После проверки жалобы местных жителей подтвердились, и жилинспекция потребовала от газовой компании произвести корректировку необоснованно начисленных задолженностей, а также зафиксировать в информационном листке платёж за потреблённый газ. Предписание компания не выполнила, поэтому жилинспекция направила в суды протоколы по административной статье о невыполнении в срок законного предписания об устранении нарушений (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ), говорится в сообщении.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 20 тысяч рублей штрафа для юридических лиц.

Мировые судьи  признали компанию виновной, и по каждому случаю нарушений назначили по 10 тысяч рублей штрафа. "Общая сумма штрафов, назначенная газовой компании за неисполнение предписаний инспекции, составила 90 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Большая часть постановлений уже вступила в законную силу, отмечает ведомство.

Компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» не прокомментировала это заявления госжилинспекции на своем сайте с 4.00 мск 12 марта.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за хищение газа из газопровода", "Долг Дагестана перед "Газпромом" достиг 35,9 млрд рублей", "Хозяин птицефабрики в Дагестане заподозрен в хищении газа".

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