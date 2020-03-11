Полиция сообщила о самосуде в дагестанском селе

11 марта 2020, 19:02

Жители Джемикента публично наказали осквернителя могилы, ведется проверка, отчиталось управление МВД по Дагестану. Пользователи Instagram назвали поведение участников самосуда бесчеловечным.

Все четверо участников инцидента уже установлены, сообщило МВД Дагестана. По данным ведомства, жители Джемикента устроили самосуд над человеком, который осквернил могилу их матери. "Что произошло на самом деле и состоит ли сельчанин, подозреваемый в осквернении могилы, на учете в психоневрологическом диспансере, полицейским предстоит установить", - говорится в сегодняшней публикации на странице ведомства в Instagram.

На видео, которым сопровождается публикация, трое мужчин тащат по сельской улице человека. Один из них тянет при этом веревку, которая привязана к ноге упирающегося мужчины. Затем свободный конец веревки привязывают к столбу. Привязанный человек, встав на ноги, плюется в одного из обидчиков. В кадре видны и другие люди, в том числе старики с палочками. Один из участников экзекуции ставит на землю перед привязанным два заполненных чем-то полиэтиленовых пакета и надевает перчатки. На этом видео обрывается, далее следуют кадры, на которых та же улица заполнена народом, видны полицейские.

По состоянию на 19.02 мск 11 марта это видео собрало 38135 просмотров. Большинство комментаторов осудило самосуд, назвав поведение его участников бесчеловечным. "Джемикент, просыпайся, что за бардак? Животные, не люди", - написал islam_kuysun_. "Звери одичавшие, а не люди", - согласился пользователь helsinki__17. "Ужас, пусть всевышний даст вам мозгов, нелюди", - высказался a_m25_.

"Я как будто в XIX век попал", - прокомментировал видео shamskiy86. "Шел 2020. На Западе скоро собираются Марс колонизировать, а в Дагестане самосуд на улице, как в средневековье", - написал djanawar.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года жительница Махачкалы сбила своим автомобилем четырех пешеходов. Очевидцы закидали автомобиль камнями, лишь подоспевшие полицейские спасли женщину от самосуда. Пользователи соцсетей раскритиковали действия очевидцев аварии.

Многие комментаторы указали на то, что жертва самосуда не в себе. "Устроили самосуд над умалишенным стариком. Герои", - сыронизировал sh_s_005. "Это неправильно. Может, [он] был пьян, а может, вовсе болен", - предположил habibov_rasyl. "Видно, что человек неадекват, а нелюди ведут его на самосуд. Что происходит с нами?" - написал rover180505. "Он не в себе", - отметила __mari.888. "Человек, видно, не в себе. Мы, кавказцы, ведем себя некрасиво. Это ужасно, куда мы катимся? Этот человек итак Богом наказан. Вы люди или кто? Очень стыдно за наш народ. Вас как воспитали, вас кто родил? Отношения злобное, злое, нельзя так. Это человек", - высказался ullubii0475. "Это не человек болен, а общество больное", - заключил _konfedencialno_1.

Некоторые пользователи попытались оправдать участников самосуда. "Будь у него с головой не в порядке, то они знали бы об этом и не тронули его. И никто его там не бьет. Говорят: плюйте ему в лицо", - заявила gadgieva308.

Виновный в вандализме должен наказываться по закону, указали комментаторы. "От себя зачем придумывать наказание?" - удивился arsenaliev385. "Зверье! Это ужасно! Чему эти мужчины могут научить своих детей?! За вандализм есть статья, а это бесчеловечно!" - написала azalija19_19. "Самое постыдное ,что рядом стоят аксакалы, и спокойно на это смотрят. Прав он, не прав, решили бы правоохранительные органы, никак не самосуд. <...> Но они, как толпа озверевших мужчин, которые волокут его, как барана", - высказалась svetlana820603.

На сайте управления Следкома по Дагестану к 19.02 мск 11 марта не появилось информации о возбуждении дела в связи с инцидентом в Джемикенте.