Выступление азербайджанских феминисток нашло отклик в Армении

11 марта 2020, 04:35

Семейное насилие является проблемой для женщин, как в Азербайджане, так и в Армении, заявили активистки в Ереване после резонансной акции феминисток в Баку. Однако армянские активистки не решаются открыто заявить о поддержке азербайджанских феминисток, опасаясь за их безопасность.

Как писал "Кавказский узел", участницы организованного 8 марта феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия. Полицейские задержали нескольких участников несогласованной акции, увезли их за город и там отпустили. Организаторы акции призвали власти Азербайджана обеспечить равные права мужчин и женщин на работу и образование, а также присоединиться к Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием над женщинами.

Проблема дискриминации женщин актуальна в Армении, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор коалиции "Против насилия над женщинами", правозащитница Зара Ованнисян. Дискриминация в основном проявляется в виде семейного насилия, сказала она.

"Хотя и принят закон о предотвращении семейного насилия, но пока искоренить эту проблему не удается", – подчеркнула она.

В октябре 2017 года прошли общественные слушания законопроекта о семейном насилии в Армении, после чего правительство Армении одобрило документ, убрав из него формулировку "семейное насилие". Коалиция "Против насилия в отношении женщин" потребовала сохранить этот термин и, наоборот, исключить новые формулировки об укреплении традиционных ценностей. 8 декабря парламент Армении одобрил закон в первом чтении. 13 декабря 2017 года проект закона "О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию и восстановлении согласия в семье" был одобрен депутатами парламента.

В 2018 году Следком возбудил свыше 500 уголовных дел по факту домашнего насилия, а в 2019 году - более 630, указала правозащитница. "У жертв домашнего насилия появилось ощущение, что государство может их защитить", – объяснила она рост уголовных дел.

Ованнисян добавила, что 8 марта в Ереване и 9 марта в Гюмри прошли шествия активисток, которые потребовали обратить внимание на семейное насилие.

Она отметила, что армянские активистки поддерживают тезисы своих азербайджанских коллег, однако официально об этом не заявляют, так как опасаются за безопасность активисток в Азербайджане. "В Азербайджане права женщин и без этого ущемлены, и если с нашей стороны будет заявление о поддержке, то это не только их скомпрометирует, но их могут еще обвинить в предательстве", – пояснила правозащитница.

Учредитель организации "Демократия сегодня" Гюльнара Шагинян также считает актуальной в стране проблему семейного насилия. "Протесты против ратификации Стамбульской конвенции хоть и политизированы, тем не менее, говорят об отношении общества, в частности, к проблеме семейного насилия. В основном женщины становятся жертвами семейного насилия... ратификация могла бы улучшить ситуацию с насилием в отношении женщин", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

К конвенции Совета Европы "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием" (Стамбульской конвенции) присоединились 46 стран, а также Европейский союз. Армения подписала конвенцию в январе 2018 года. Мероприятия по борьбе с семейным насилием начались в Армении 3 июля. Армения подписала конвенцию в январе 2018 года, но не ратифицировала. 1 ноября 2019 года движение "Воля" организовало акцию протеста перед зданием парламента Армении, депутаты которого рассматривали вопрос о ратификации Стамбульской конвенции по борьбе с семейным насилием. Участники акции на несколько минут перекрыли проспект и заявили, что собрали более 50 тысяч подписей против ратификации. По их мнению, ратификация конвенции разрушает общественные устои и ценности в Армении.

Семейное насилие – отражение отношения к женщине в обществе, полагает Шагинян. "Сегодня мы наблюдаем регресс в вопросе защиты прав женщин... Основная проблема – необразованность общества, в частности, культурная и духовная", – отметила правозащитница. По ее мнению, неравноправие или дискриминация по признаку половой принадлежности препятствует развитию общества.

Шагинян также отметила, что в Армении поддерживают тезисы азербайджанских активисток, но не выступают с заявлениями, чтобы, по ее словам, не навредить азербайджанским активисткам. "иалога с ними нет, не потому, что они не хотят, а потому, что боятся. Страх стал основой власти в Азербайджане. Есть опасения, что мы можем им навредить. Когда Хадиджа Исмайлова была в тюрьме, мы писали петиции, но делали это окольно, через другие организации, понимая, что поддержка из Армении ей навредит", – подчеркнула она.

В 2014 году азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова была задержана по обвинению в доведении до попытки самоубийства своего коллеги Турала Мустафаева. Позднее ей был предъявлен ряд экономических обвинений. Исмайлова вину не признала, но 1 сентября 2015 года суд в Баку приговорил ее к 7,5 года заключения. Затем Верховный суд Азербайджана заменил реальный срок на 3,5 года условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В мае 2016 года Исмайлова вышла на свободу.

"Кавказский узел" также писал, что 24 января в клубе общественной журналистики "Медиа центр" состоялось обсуждение на тему: "Вызовы, зафиксированные Human Rights Watch в сфере защиты прав человека". После "бархатной" революции в Армении случаи бытового насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ и людей с ограниченными возможностями не искоренились, следует из доклада правозащитной организации. Власти не отрицают этих проблем, но для их решения делают не все, полагают правозащитники в Ереване.