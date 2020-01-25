Правозащитники указали на проблемы бытового насилия и дискриминации ЛГБТ в Армении

25 января 2020, 05:35

После "бархатной" революции в Армении случаи бытового насилия и дискриминации представителей ЛГБТ и людей с ограниченными возможностями не искоренились, заявила в докладе правозащитная организация Human Rights Watch. Власти не отрицают этих проблем, но для их решения делают не все, полагают правозащитники в Ереване.

24 января в клубе общественной журналистики "Медиа центр" состоялось обсуждение на тему "Вызовы, зафиксированные Human Rights Watch в сфере защиты прав человека", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Human Rights Watch 14 января опубликовала ежегодный "Всемирный доклад-2020" о ситуации с правами человека в почти 100 странах мира. Из проблем в сфере защиты прав человека в Армении HWR отметила применение полицией силы для подавления мирных акций протеста, прекращение уголовных дел по факту насилия в отношении демонстрантов и журналистов во время событий Electric Yerevan и захвата полка полиции "Сасна Црер", а также столкновение противников разработки Амулсарского месторождения с полицией.

В сентябре 2018 года стало известно о приостановлении уголовного дела о применении силовиками насилия против активистов и журналистов в ходе столкновений в районе Сари Таг в ночь на 30 июля 2016 года. Специальная следственная служба Армении заверила, что работа по выявлению виновных продолжается, но пострадавшие не согласились с этим решением. 10 марта 2019 года следователи приостановили производство по делу о разгоне акций против повышения тарифов на электроэнергию в 2015 году. В Специальной следственной службе Армении объяснили это тем, что не найдены силовики, которым можно предъявить обвинения в превышении полномочий или неоправданном применении силы. 19 августа 2019 года пять противников золотодобычи на Амулсарском месторождении были обвинены в неповиновении требованиям полиции. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении. Еще один активист был доставлен в больницу, где заявил, что его ударили полицейские, но в полиции Армении это отвергли. Отсутствие реакции со стороны премьера Никола Пашиняна вызвало критику правозащитников в Ереване.

В отчет правозащитной организации вошли также обзоры по проблеме женского насилия, инвалидов и представителей ЛГБТ-сообщества, а также проблема независимости судебной системы. "После «бархатной» революции новые власти начали реализацию амбициозных реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, реформы экономики и правосудия, тем не менее не искоренились случаи бытового насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также дискриминация людей с ограниченными возможностями", - отмечено в документе HRW.

Власти не отрицают проблем с правами человека, но и не решают их

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц назвала беспрецедентным реакцию армянских властей на наличие проблем в сфере защиты прав человека.

"Власти не отрицают наличие проблем, зафиксированных авторитетной правозащитной организацией. Другой вопрос, что делают власти для их решения", - заявила она в ходе обсуждения.

По ее мнению, власти не должны прикрываться законодательными нормами, а решать проблемы, опираясь на приоритетность прав человека.

Отчет HWR не содержит сведений о политзаключенных в Армении

В докладе правозащитной организации не отражена политическая лояльность к новым властям Армении, заявил в ходе обсуждения глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

По его словам, HWR указывает на проблемы в защите прав человека, которые были как во времена прежних властей, так и после "бархатной" революции.

"В частности, отмечена озабоченность поведением силовых структур, как в прошлом, так и после смены власти. HWR критикует действия полиции как во время разгона протеста Electric Yerevan и захвата полка полиции отрядом «Сасна Црер», так и против активистов, протестующих против разработки Амулсарского рудника", - отметил правозащитник.

Эти проблемы непосредственно связаны с работой следственных органов, добавил он. По его мнению, отраженные в отчете HWR проблемы указывают властям, какие нужны предпринять шаги. "Принятая стратегия реформирования судебно-правовой системы, антикоррупционная стратегия и разработка концепции реформы полиции по сути направлены на решение проблем, указанных в отчете", - пояснил Сакунц.

Он считает, что армянские власти должны также принять антидискриминационный закон и ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

К Конвенции Совета Европы "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием" (Стамбульской конвенции) присоединились 46 стран, а также Европейский союз. Армения подписала конвенцию в январе 2018 года, но не ратифицировала. При этом мероприятия по борьбе с семейным насилием, предусмотренные Стамбульской конвенцией, начались в Армении 3 июля 2019 года. Программа включает, в том числе, переподготовку юристов, полицейских, социальных работников, сообщил ереванский офис Совета Европы. Длительность программы - с апреля 2019 по август 2021 года, бюджет - 600 тысяч евро.

Сакунц также отметил отсутствие в отчете HWR указания на политических заключенных. "Когда политический истеблишмент боится потерять власть, начинается преследование оппозиции. Такой необходимости у новых властей нет. Другой вопрос, что представители прежней политической элиты, в бытность которых HWR неоднократно поднимала вопрос политзаключенных, пытаются, манипулируя, представить себя жертвами политического преследования, чтобы избежать ответственности за свои деяния", - подчеркнул он.

Депутат от правящей партии сравнила доклады HWR и правительства Армении

Депутат правящей фракции "Мой шаг", член парламентской комиссии по защите прав человека Мария Карапетян отметила, что в правительственном докладе о ситуации по правам человека отражены те же проблемы, что вошли в отчет HWR.

"Это свидетельство совпадения наших видений реальности... Проблемы зачастую взаимосвязаны, и без реформ в одной сфере зафиксировать успех в другой не удается. Правящая политическая сила последовательна, готова представить обществу все необходимые инструменты для защиты прав человека", - заявила она в ходе обсуждения.

Напомним, что 23 апреля 2018 года Серж Саргсян, после двух президентских сроков ставший премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной" революции в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".