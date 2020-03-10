Продлен арест Муслиму Даххаеву

10 марта 2020, 18:49

Суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца срок содержания под стражей уроженцу Дагестана, начальнику областного управления ФСИН Муслиму Даххаеву, заподозренному в разглашении гостайны.

"Кавказский узел" сообщал, что Муслим Даххаев находится под стражей с ноября 2019 года. Дело расследует ФСБ. Даххаев заподозрен в разглашении содержания секретного документа.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил Муслима Даххаева под арестом, передал сегодня ТАСС. "Арест продлен до 12 мая", - процитировал "Интерфакс" сообщение пресс-службы суда.

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, по состоянию на 18:49 мск 10 марта, нет информации о продлении Даххаеву ареста.

В ноябре 2019 года в республике задержали нескольких высокопоставленных работников управления ФСИН, которые, по данным источников, проходят подозреваемыми по одному делу с Даххаевым. Однако адвокат Даххаева заявил, что о сообщниках в его деле не говорится.

Муслим Даххаев участвовал в боях с отрядами Басаева и Хаттаба, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Подробнее об этих событиях сообщается в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".