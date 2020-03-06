11 кубанских силовиков стали подозреваемыми по делу о взятках

06 марта 2020, 13:23

Суд арестовал десятерых полицейских по подозрению в том, что они четыре года брали деньги с водителей-нарушителей и перевозчиков алкоголя на посту ДПС "Успенский" в Краснодарском крае. Еще один начальник отдела МВД в регионе задержан.

Как информировал "Кавказский узел", семеро кубанских полицейских были заподозрены в создании преступного сообщества и крупных взятках. Дело было возбуждено против командира отдельного взвода ДПС по Успенскому району, четверых его подчиненных, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и бывшего старшего оперуполномоченного МВД.

По версии следствия, с 2016 года полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на трассе "Кавказ" брали взятки за непривлечение водителей-нарушителей к ответственности, а также за обеспечение беспрепятственного проезда перевозчиков спиртосодержащей продукции, сообщил Следственный комитет России.

Следователи задержали еще четверых подозреваемых по делу, среди которых: начальник райотдела ГИБДД, начальник райотдела МВД, бывший глава отделения оперативно-розыскного отдела в Краснодарском крае и глава оперативно-розыскного отдела в регионе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Десять из задержанных были арестованы, сообщает ведомство. Срок заключения под стражу в ведомстве не уточнили.

Дело расследуется по статьям о преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 6 ст. 290 УК России).

Максимальная санкций по указанным статьям предусматривает 20 и 15 лет заключения соответственно.

Напомним, что в декабря 2019 года три следователя были задержаны на Кубани при получении взятки.