06 марта 2020, 13:23

11 кубанских силовиков стали подозреваемыми по делу о взятках

Суд арестовал десятерых полицейских по подозрению в том, что они четыре года брали деньги с водителей-нарушителей и перевозчиков алкоголя на посту ДПС "Успенский" в Краснодарском крае. Еще один начальник отдела МВД в регионе задержан.

Как информировал "Кавказский узел", семеро кубанских полицейских были заподозрены в создании преступного сообщества и крупных взятках. Дело было возбуждено против командира отдельного взвода ДПС по Успенскому району, четверых его подчиненных, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и бывшего старшего оперуполномоченного МВД.

По версии следствия, с 2016 года полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на трассе "Кавказ" брали взятки за непривлечение водителей-нарушителей к ответственности, а также за обеспечение беспрепятственного проезда перевозчиков спиртосодержащей продукции, сообщил Следственный комитет России.

Следователи задержали еще четверых подозреваемых по делу, среди которых: начальник райотдела ГИБДД, начальник райотдела МВД, бывший глава отделения оперативно-розыскного отдела в Краснодарском крае и глава оперативно-розыскного отдела в регионе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Десять из задержанных были арестованы, сообщает ведомство. Срок заключения под стражу в ведомстве не уточнили.

Дело расследуется по статьям о преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 6 ст. 290 УК России).

Максимальная санкций по указанным статьям предусматривает 20 и 15 лет заключения соответственно.

Напомним, что в декабря 2019 года три следователя были задержаны на Кубани при получении взятки.

Примечание:

"Дело обвиненных во взяточничестве кубанских полицейских передано в суд", "Инспектор автодорожного надзора на Кубани обвинен в получении взятки", "Полицейский на Кубани заподозрен во взятке в 1,5 млн рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 11:15

07 марта 2020, 10:25

07 марта 2020, 09:35

07 марта 2020, 09:01

  • 1 Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

    Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

07 марта 2020, 07:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи