03 марта 2020, 09:21

Семеро кубанских полицейских заподозрены в создании преступной группы

Задержанные полицейские подозреваются в том, что они в течение четырех лет брали деньги с водителей-нарушителей и перевозчиков алкоголя на посту ДПС "Успенский" в Краснодарском крае.

По версии следствия, с 2016 года полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на трассе "Кавказ" брали взятки за непривлечение водителей-нарушителей к ответственности, а также за обеспечение беспрепятственного проезда перевозчиков спиртосодержащей продукции, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело по статьям о преступном сообществе и крупных взятках возбуждено в отношении командира отдельного взвода ДПС по Успенскому району, четверых его подчиненных, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и бывшего старшего оперуполномоченного МВД, говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля на сайте ведомства.

"Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества", - заявили в СКР. За организацию и участие в преступном сообществе каждому из подозреваемых грозит до 20 лет заключения в колонии строгого режима, пишет сегодня "Газета.ru".

Статья об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК России) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. Получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России) наказывается, в том числе лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в декабря 2019 года три следователя были задержаны на Кубани при получении взятки.

Примечание:

"Дело обвиненных во взяточничестве кубанских полицейских передано в суд", "Инспектор автодорожного надзора на Кубани обвинен в получении взятки", "Полицейский на Кубани заподозрен во взятке в 1,5 млн рублей".

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