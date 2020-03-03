Отец братьев Курбановых заявил о бездействии следствия по заявлениям о похищении сыновей

03 марта 2020, 23:46

Микаил Курбанов, отец братьев Курбановых из Каякентского района Дагестана сегодня заявил суду, что следователи отказывались возбудить дело по его заявлениям о похищении сыновей и знакомить его с ходом проверки. Обвинение попросило допросить засекреченного свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение дела Мухтара и Исмаила Курбановых проходит с 17 сентября 2019 года. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков. Братья объясняют отказ от защиты и признания во время следствия давлением со стороны силовиков. Следователи в Дагестане возобновили проверку по заявлению Курбановых о пытках. 3 февраля защита представила в суде фотографии Исмаила Курбанова из Египта и Дагестана, сделанные в то время, когда он, по версии следствия, воевал на стороне боевиков в Сирии.

Сегодня в Южном окружном военном суде продолжилось рассмотрение дела братьев Курбановых. Знакомые подсудимых в зале отсутствовали, передает корреспондент «Кавказского узла», который был единственным представителем СМИ в зале суда.

Обвинение считает, что Мухтар и Исмаил Курбановы были участниками "махачкалинской" группы боевиков и в 2014-2016 годах воевали на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Они также обвиняются в хранении взрывчатки: согласно версии следствия, изъятые у братьев при задержании в 2018 году боеприпасы и гранату передал одному из них боевик Магомед Тамураев по кличке Самурай, убитый еще в 2012 году. Отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками до их официального задержания.

Свидетель Елена Карбашян, которую обвинение планировало допросить по оглашенным ранее справкам об ИГ*, снова не смогла прийти по состоянию здоровья. Гособвинитель отказался от ее допроса, однако попросил допросить по видеосвязи другого свидетеля, который «попросил скрыть свои данные». Против допроса секретного свидетеля выступил адвокат Курбановых Альфат Габбасов, отметив, что от свидетеля не поступало ходатайств о мерах безопасности и его можно допросить в обычном режиме. В итоге выяснилось, что свидетель не пришел в сочинский военный суд и его допрос перенесли на другое заседание.

В свою очередь, защитник Курбановых попросил повторно допросить их отца в связи с отказом в возбуждении дела против силовиков, которых подсудимые обвинили в применении пыток.

Микаил Курбанов, пользуясь заметками, рассказал, что 6 февраля 2018 года в целях розыска пропавших сыновей он обращался в отделения МВД по Каякентскому району и Избербашу, однако там ему сообщили, что сведений о братьях у них нет. В тот же день он обратился с заявлением о розыске сыновей, которое зарегистрировали около 22 часов, выдав талон о его приеме. Курбанов-старший заявил, что высказывал предположение о похищении сыновей силовиками, однако следователь не внес эти слова в документ.

По словам Курбанова, по результатам проверки его заявления было принято решение о списании материала доследственной проверки в номенклатурное дело, с чем он не согласился и подал жалобу в прокуратуру, однако и в надзорном ведомстве ему ответили, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

3 апреля 2018 года Микаил Курбанов обратился в отдел Следственного комитета в Избербаше, но ему длительное время не сообщали итог и лишь после многократных жалоб в прокуратуру на бездействие следствия, в сентябре 2018 года ему выдали постановление об отказе в возбуждении дела о похищении сыновей, сказал он.

Курбанов пояснил, что впоследствии это постановление было отменено и материал проверки был направлен в другой отдел СКР, где он узнал, что его заявление от 3 апреля 2018 года зарегистрировано не было, также ему «по различным основаниям» отказывали в ознакомлении с ходом проверки. 24 мая 2019 года Избербашский горсуд удовлетворил его жалобу, однако и после этого ему отказывали в ознакомлении с материалом проверки.

Он обвинил следственные органы в бездействии, отсутствии регистрации о преступлении и непринятии решений по его заявлениям, что «затрагивает его интересы и доступ к правосудию». «Из собранных материалов очевидно похищение моих сыновей, но объективная проверка по этим обстоятельствам следователями не проводится в целях сохранения своих показателей», - заключил он.

Сами подсудимые также заявили суду, что 18 сентября и 23 октября 2018 года они подавали заявления с просьбой возбудить дела в отношении силовиков, которые применяли к ним пытки и угрозы, однако, по их словам, эти заявления также не были зарегистрированы. Они назвали постановление об отказе в возбуждении дела «незаконным и необоснованным».

Рассмотрение дела продолжится в 11.00 10 марта, ожидается, что будет допрошен свидетель, которого прокурор попросил засекретить. Если участники процесса не заявят других ходатайств, начнутся прения сторон.

Защита намерена обжаловать постановление об отказе в возбуждении дела против силовиков по заявлениям Курбановых, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Альфат Габбасов.

«Естественно, будем обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 января, поскольку оно является незаконным и необоснованным. Преступления, о которых пишут в своих заявлениях Исмаил и Мухтар Курбановы, а также их отец, произошли в селе Дружба на территории Каякентского района, где их похитили, а не в Советском районе Махачкалы. В их заявлениях содержатся сведения о трех преступлениях, как они полагают: похищении неизвестными лицами, незаконном лишении свободы и фальсификации оперативно-розыскной деятельности. Будем обжаловать в вышестоящие инстанции», - сказал защитник.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.