Суд приобщил к делу фотографии Исмаила Курбанова

04 февраля 2020, 01:31

Защита представила в суде фотографии Исмаила Курбанова из Египта и Дагестана, сделанные в то время, когда он, по версии следствия, воевал на стороне боевиков в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение дела Мухтара и Исмаила Курбановых проходит с 17 сентября 2019 года. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков. Братья объясняют отказ от защиты и признания во время следствия давлением со стороны силовиков. Следователи в Дагестане возобновили проверку по заявлению Курбановых о пытках. Один из допрошенных 23 января в суде свидетелей изложил отличную от высказанной им ранее версии того, как стал участником досмотра братьев.

Обвинение считает, что Мухтар и Исмаил Курбановы были участниками "махачкалинской" группы боевиков и в 2014-2016 годах воевали на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Они также обвиняются в хранении взрывчатки: согласно версии следствия, изъятые у братьев при задержании в 2018 году боеприпасы и гранату передал одному из них боевик Магомед Тамураев по кличке Самурай, убитый еще в 2012 году. Отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками до их официального задержания.

В Южном окружном военном суде 3 февраля продолжилось рассмотрение дела братьев Курбановых. Родственников и знакомых подсудимых в зале не было, передал корреспондент «Кавказского узла» из зала суда.

Последний из четверых понятых, допрос которого был запланирован на 3 февраля, снова не пришел в суд. Прокурор зачитал рапорт замначальника Центра противодействия экстремизму МВД по Дагестану, из которого следует, что местонахождение понятого неизвестно, «по словам соседей, он выехал за пределы республики на заработки».

Прокурор попросил повторно допросить по видеосвязи понятую Марьям Гаджиеву, пояснив, что она также участвовала в проверке показаний Исмаила Курбанова.

На заседании 17 января Марьям Гаджиева рассказала, что Мухтар Курбанов признался в хранении боеприпасов добровольно, а давления на него не оказывали. Свидетельница работала помощником следователя, а на вопросы суда отвечала с подсказками, заявили подсудимые и адвокат.

Марьям Гаджиева подтвердила, что «проверка показаний была», однако попросила зачитать ее показания. Получив отказ, она рассказала, что в здании следственного управления МВД по Дагестану ей и еще одному понятому, чье имя она не помнит, разъяснили права и обязанности, а Исмаил Курбанов "сказал, что нужно проехать в сторону Южной автостанции". По словам понятой, около автостанции Курбанов "показал место, где получал боеприпасы", "показания давал добровольно и заявлений о давлении от него не поступало".

Гаджиева уточнила, что действие происходило в апреле 2018 года в Махачкале и назвала записанную в протоколе информацию верной. Она отметила, что в прошлый раз не рассказала об этом, «потому что забыла и не спрашивали».

По просьбе гособвинителя также были оглашены письма директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России начальнику следственного управления ФСБ России и письмо начальника ФСБ России руководителям территориальных органов ведомства. В документах была подробно изложена история «Исламского государства»*, приводятся фамилии лидеров, сведения о подконтрольных территориях, указана оценка численности группировки. Фамилии подсудимых в документах отсутствовали. Для пояснений по этим документам прокурор попросил допросить свидетельницу, проживающую в Сочи.

В свою очередь, защита попросила приобщить к делу распечатанные фотографии с датами: на одной из них Исмаил Курбанов был запечатлен 6 июня 2014 года на побережье, на второй 1 декабря 2015 года со своим ребенком, а на третьей - авиабилет рейса «Санкт-Петербург — Махачкала» на дату 11 августа 2016 года. Исмаил Курбанов пояснил, что первое фото сделано на телефон в египетской Александрии, «и есть еще такие, в том числе с замком в Александрии», второе фото — в его родном селе Дружба. Подсудимый также добавил, что совершал около 30 авиаперелетов по России одной авиакомпанией и это свидетельствует о его нахождении в стране, а не в Сирии. Судьи согласились приобщить фотографии.

Следующее заседание назначено на 15.30 мск 19 февраля, предполагается, что на нем пройдет допрос последних свидетелей обвинения и рассмотрение оставшихся ходатайств. Прения предварительно назначены на 25 февраля.

Адвокат Курбановых Альфат Габбасов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что Мухтар и Исмаил Курбановы не жалуются на здоровье и на условия содержания в СИЗО. Ранее в махачкалинском СИЗО «были проблемы, не пускали, приходилось писать жалобы», отметил он. Адвокат рассказал, что родственники Курбановых не приезжают на заседания в ростовский суд из-за финансовых трудностей, а также из-за того, что заняты воспитанием внуков, сообщил защитник. Родственникам подсудимых удавалось получать разрешение на свидание с ними в изоляторе, отметил Габбасов.

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