Женщина заподозрена в продаже младенца на Ставрополье

03 марта 2020, 11:48

Дело о продаже ребенка возбуждено после жалобы врачей на то, что пациентка передала на оформление своего новорожденного чужие документы.

По версии следствия, в 2019 году беременная женщина решила продать за 50 тысяч рублей своего будущего ребенка. Подозреваемая нашла покупательницу, разместив объявление в Интернете. В феврале, родив мальчика, она отдала для оформления ребенка документы покупательницы. Однако врачи, поняв, что это чужие документы, обратились в правоохранительные органы. "В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, при выписке из медицинского учреждения, роженица передала младенца покупательнице", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении матери младенца возбуждено уголовное дело о продаже новорожденного ребенка (ст. 127.1 УК России). "Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о продаже детей в регионах СКФО. В декабре 2019 года жительница Дагестана заявила в полицию, что ее дочь продала женщина, которой она отдавала ребенка на воспитание. В апреле того же года жительница Ингушетии была арестована по подозрению в продаже младенца. По данным следствия, она передала за деньги жительнице Чечни для воспитания в семье младенца, которого привезла из Махачкалы. В сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарии женщина была обвинена в попытке продать местной жительнице свою новорожденную дочь.