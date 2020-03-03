03 марта 2020, 11:48

Женщина заподозрена в продаже младенца на Ставрополье

Дело о продаже ребенка возбуждено после жалобы врачей на то, что пациентка передала на оформление своего новорожденного чужие документы.

По версии следствия, в 2019 году беременная женщина решила продать за 50 тысяч рублей своего будущего ребенка. Подозреваемая нашла покупательницу, разместив объявление в Интернете. В феврале, родив мальчика, она отдала для оформления ребенка документы покупательницы. Однако врачи, поняв, что это чужие документы, обратились в правоохранительные органы. "В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, при выписке из медицинского учреждения, роженица передала младенца покупательнице", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении матери младенца возбуждено уголовное дело о продаже новорожденного ребенка (ст. 127.1 УК России). "Сейчас мальчик помещен в медицинское учреждение до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о продаже детей в регионах СКФО. В декабре 2019 года жительница Дагестана заявила в полицию, что ее дочь продала женщина, которой она отдавала ребенка на воспитание. В апреле того же года жительница Ингушетии была арестована по подозрению в продаже младенца. По данным следствия, она передала за деньги жительнице Чечни для воспитания в семье младенца, которого привезла из Махачкалы. В сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарии женщина была обвинена в попытке продать местной жительнице свою новорожденную дочь.

Примечание:

"Житель Еревана арестован по делу о продаже детей", "Следком заинтересовался условиями жизни многодетной семьи в Прохладном", "Жительница Ингушетии арестована по подозрению в продаже младенца".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 марта 2020, 10:19

03 марта 2020, 09:21

03 марта 2020, 08:41

  • Журналисты Аджарского телевидения пригрозили объявить забастовку

    Представители альтернативного профсоюза Аджарского телевидения заявили, что подали необходимые для проведения забастовки документы. Они добиваются восстановления статус-кво в компании до увольнения главы службы новостей и упразднения должностей замруководителя различных служб телеканала, гарантии редакционной независимости, защиты трудовых прав сотрудников и настаивают, что необходим план дальнейшего развития телевидения.

03 марта 2020, 07:59

03 марта 2020, 06:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи