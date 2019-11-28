Житель Еревана арестован по делу о продаже детей

28 ноября 2019, 23:50

40-летний житель Еревана подозревается в попытке организовать куплю-продажу двух детей с целью дальнейшего их усыновления, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", Служба нацбезопасности Армении 14 ноября сообщила, что сотрудники роддома угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы их могли усыновить граждане Италии. По версии следствия, двое граждан Армении помогли итальянцам усыновить более 30 детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов.

"40-летний житель Еревана подозревается в попытке организовать куплю-продажу двух детей с целью их дальнейшего усыновления", - сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Она сообщила, что подозреваемый арестован. Служба нацбезопасности Армении передала дело в Управление по расследованию преступлений в сфере торговли людьми Следственного комитета Армении.